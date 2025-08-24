Con un golazo de Maher Carrizo, Vélez venció a Godoy Cruz y se prende arriba

El delantero santiagueño ejecutó de manera brillante un tiro libre para sellar el 2-0 del Fortín ante el Tomba en Mendoza.

Hoy 19:20

En el Estadio Feliciano Gambarte, Vélez Sarsfield venció por 2-0 a Godoy Cruz en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura y alcanzó la punta de la Zona B junto a River Plate y San Lorenzo, todos con once unidades.

El partido se abrió a los 23 minutos, cuando un gol en contra de Mateo Mendoza adelantó al “Fortín”. Apenas ocho minutos después, apareció el santiagueño Maher Carrizo, quien amplió la ventaja con un magnífico tiro libre que dejó sin chances al arquero del “Tomba”.

Con este resultado, el equipo de Liniers llegó a 11 puntos y se metió de lleno en la pelea por la clasificación, mientras que Godoy Cruz dejó escapar una oportunidad de local y no pudo acercarse a los puestos de arriba en la tabla.