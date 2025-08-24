Vélez, entonado tras el festejo copero, visita a un Godoy Cruz que quiere recuperarse

El Tomba y el Fortín se ven las caras en la jornada que cerrará la fecha 6 del Torneo Clausura.

Hoy 01:23

Godoy Cruz y Vélez se enfrentarán este lunes por la sexta jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, en el estadio Feliciano Gambarte, desde las 17.00, con transmisión de ESPN Premium. El encuentro será arbitrado por Edgardo Zamora, con Juan Pafundi a cargo del VAR.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Tomba atraviesa un momento delicado. Quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder 1-0 frente a Atlético Mineiro (3-1 en el global) y suma tres derrotas seguidas bajo la conducción de Diego Ribonetto, tras la salida de Esteban Solari. El Bodeguero, que marcha noveno en la tabla anual pero antepenúltimo en los promedios, necesita concentrarse en la Liga Profesional para no complicar su permanencia, ya sin competencia internacional ni Copa Argentina.

El Fortín, por su parte, llega en alza. Viene de eliminar a Fortaleza con un 2-0 en el Amalfitani y sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, incorporó a Manuel Lanzini, quien ya entrena con el plantel. El equipo de Guillermo Barros Schelotto superó 2-1 a Independiente en la última fecha del Clausura. Pese a haber sido expulsado por insultar al cuarto árbitro, el DT podrá estar en el banco, ya que la sanción de dos fechas puede cumplirse mediante el pago de una multa.

Godoy Cruz buscará reaccionar ante su gente, mientras que Vélez intentará seguir sumando para meterse en los playoffs y mantener su envión copero.