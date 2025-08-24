Violencia descontrolada: madre en crisis atacó a sus dos hijos en medio de una discusión

La mujer, de 26 años, se encontraba bajo los efectos de sustancias y en medio de un brote violento hirió con un cuchillo a su hijo de 10 años y lanzó un ladrillo que golpeó al bebé de 10 meses.

Hoy 16:15

Un hecho de violencia familiar con extrema crudeza conmocionó al barrio Santa Rosa de Lima, donde una mujer de 26 años, en aparente estado de intoxicación, agredió físicamente a sus propios hijos en medio de una discusión con su pareja.

El episodio se registró cerca de las 8 de la mañana del viernes 22 de agosto, en inmediaciones del Primer Pasaje y Ruta 9, donde la joven madre se encontraba junto a sus dos hijos menores —un niño de 10 años y un bebé de 10 meses—.

Según relató el padre ante la Comisaría N° 17 del Menor y la Familia, la mujer se negaba a entregarle a los niños y comenzó una violenta discusión. En ese marco, tomó un cuchillo e intentó herirlo. El niño mayor intervino para defenderlo y fue cortado con el arma blanca.

Acto seguido, la mujer arrojó un ladrillo hacia el padre, pero el proyectil también impactó en el bebé, quien sufrió un golpe.

Tras la intervención policial, todos fueron trasladados a sede policial y se activaron protocolos de protección infantil. La justicia evalúa el estado de los menores y el posible retiro de la tenencia.