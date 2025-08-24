Imputaron a un ginecólogo por presuntas lesiones gravísimas en una cirugía para extraer un ovario

El médico fue imputado por el fiscal Rubén Alfonzo bajo las figuras de "lesiones gravísimas" y "falsedad ideológica".

Hoy 15:59

La Justicia avanzó en una investigación iniciada por la denuncia de una paciente, quien asegura haber pagado por una intervención quirúrgica en la que debía extirparse un ovario, pero el procedimiento nunca se concretó. El médico fue imputado por el fiscal Rubén Alfonzo bajo las figuras de "lesiones gravísimas" y "falsedad ideológica".

Quince meses después de la denuncia, la investigación judicial dio un giro trascendente con la imputación de un ginecólogo acusado de haber cobrado y realizado una cirugía que, según la paciente, nunca se llevó a cabo en los términos pactados.

De acuerdo con la presentación realizada con el patrocinio de la abogada Ivana Sánchez, la denunciante explicó que en mayo de 2024 acudió al profesional y que el 7 de mayo fue sometida a una operación supuestamente destinada a la extracción del ovario derecho.

Sin embargo, al no observar mejorías en su estado de salud, la mujer decidió viajar a Córdoba. Allí, el 18 de junio de 2024, médicos le informaron que presentaba ambos ovarios en condiciones normales, con morfología y tamaños conservados.

Posteriormente, el 29 de julio de 2024, fue intervenida en esa provincia a través de una cirugía completa de endometriosis profunda, lo que dejó en evidencia que el procedimiento inicial no se habría concretado como el médico indicó.

En su descargo, el ginecólogo negó las acusaciones, se declaró inocente y defendió su accionar médico. No obstante, el fiscal Alfonzo dispuso su imputación y lo indagó en el marco del proceso.

La causa también contempla la declaración de una patóloga que intervino tras la operación con análisis clínicos y la solicitud de oficios a centros de salud de Córdoba que asistieron a la denunciante, para verificar antecedentes y evolución del cuadro.

Un funcionario judicial deslizó que en esta etapa de la investigación se busca determinar con precisión el diagnóstico, la historia clínica y si la paciente llegó a Córdoba con los dos ovarios intactos, ya que hasta el momento "todo luce aún muy confuso".