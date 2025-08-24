Cayeron en Tucumán dos estafadores que le sacaron millones a un estudiante santiagueño: tenían drogas y dinero en efectivo

La pareja fue detenida tras una investigación de la Fiscalía de Las Termas. Engañaron a un joven de El Bobadal con préstamos ficticios por redes sociales. En los allanamientos incautaron marihuana, dinero, tarjetas y tecnología.

Hoy 16:10

Un operativo encabezado por personal de Delitos Económicos de Santiago del Estero, con exhorto judicial, permitió detener en San Miguel de Tucumán a dos personas acusadas de haber ejecutado una millonaria estafa digital contra un estudiante santiagueño. Durante los procedimientos, también se secuestraron drogas, dinero en efectivo y elementos electrónicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los detenidos son Norma Graciela Avellaneda (65) y Guido Mauricio Laredo Varela (35), señalados como los responsables de haber engañado a Brahian Nahuel Santillán, un joven residente en El Bobadal, departamento Jiménez, quien terminó perdiendo varios millones de pesos tras intentar obtener un préstamo urgente para ayudar a su madre y hermana, ambas enfermas.

El caso comenzó el 31 de marzo, cuando Santillán, desesperado por conseguir $300.000, contactó por Facebook a una supuesta financiera. A través de WhatsApp, fue derivado con dos "empleados" que lo convencieron de que podía acceder a préstamos mayores. Así fue como accedió a un préstamo “ficticio” de $2.500.000, con la condición de realizar pagos previos en concepto de “gastos administrativos”.

El joven realizó una seguidilla de transferencias, pero cada vez que lo hacía, los estafadores le decían que el dinero “no impactaba” y que debía volver a enviar el monto. La trampa lo llevó a perder una suma millonaria.

Frustrado, radicó la denuncia, y desde la Fiscalía de Las Termas de Río Hondo se impulsó una investigación con intervención del juez Diego Vittar. Con las pruebas reunidas, se libraron allanamientos simultáneos en varias propiedades de San Miguel de Tucumán.

Durante los procedimientos, se logró la detención de Avellaneda y Laredo Varela. Además, la policía incautó: cogollos de marihuana, semillas y una planta de cannabis, $298.000 en efectivo, U$S 5, tarjetas de crédito y débito, un posnet, celulares, chips, memorias, adaptadores USB, una notebook y un disco externo.

Todo el material fue trasladado a Las Termas, donde los detenidos serán indagados en los próximos días. Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal tucumano tomará intervención en lo relacionado con el hallazgo de drogas, por lo que ambos imputados podrían ser trasladados nuevamente a su provincia para responder por ese delito.

Mientras tanto, la División Delitos Económicos trabaja en el análisis tecnológico del material incautado, con el objetivo de reconstruir la ruta digital del fraude, identificar posibles cómplices y esclarecer el destino del dinero transferido.