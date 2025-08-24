Camión enganchó cables y derribó postes en pleno centro de Añatuya

El accidente ocurrió pasado el mediodía sobre Avenida 25 de Mayo. El transporte provocó la caída de postes telefónicos y cámaras de seguridad.

Hoy 16:27

Un insólito incidente generó complicaciones este sábado en el centro de la ciudad de Añatuya, cuando un camión Mercedes Benz 1620, conducido por un hombre de apellido Martínez, enganchó cables de tendido bajo y terminó provocando la caída de postes y equipos de seguridad.

El hecho se registró pasado el mediodía en la transitada Avenida 25 de Mayo, casi en su cruce con Avenida Wofcy. Según el propio conductor, circulaba de sur a norte cuando, por la altura del vehículo y el bajo tendido del cableado, enganchó un cable de un servicio privado, lo que desencadenó la caída de varios postes pertenecientes a una empresa telefónica.

Como consecuencia, también resultaron dañadas cámaras de seguridad de la Sala de Monitoreo, lo que generó preocupación por la afectación al sistema de vigilancia urbana.

Personal de la Departamental 13 acudió rápidamente al lugar, y luego se sumó personal de la Comisaría 41, que se hizo cargo del procedimiento. Se verificó la documentación del conductor y del camión, y se coordinaron tareas para despejar el sector y restablecer la normal circulación vehicular.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí importantes daños materiales y una breve interrupción del tránsito en la zona céntrica.