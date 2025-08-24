Mirtha sorprendió a Cormillot con una pregunta sobre su hijo: ¿Nunca pensaron que era su nieto?

Durante “La Noche de Mirtha”, la diva lanzó una pregunta que descolocó a su invitado. La reacción del doctor generó risas en la mesa.

Hoy 16:39

Este sábado, La Chiqui recibió al médico nutricionista en La noche de Mirtha (eltrece) donde aprovechó la oportunidad para celebrar su vitalidad y felicitarlo por su reciente debut circense.

Sin embargo, el médico no escapó a las preguntas sin filtro. “Yo no lo quiero ofender, ¿pero nunca le dijeron en la plaza ‘qué lindo su nieto’?”, le consultó.

“Todos los jueves lo voy a buscar y vamos a la plaza, y eso pasa solamente unas 30 o 40 veces por día”, dijo entre risas, y aseguró: “Ya lo tengo asumido”.

Además, dejó en claro que junto a Estefanía Pasquini llevaba tiempo queriendo un hijo: “Tuvimos la posibilidad, los dos estábamos de acuerdo y sabíamos que la edad no iba a ser un impedimento”.

El viernes 1 de agosto Cormillot hizo su gran debut en el Circo Servian donde se lució con coreografías de tap, tango y hasta acrobacias aéreas. Al respecto adelantó: “El 31 de agosto cumplo 87 y quería celebrarlo colgándome en las dos funciones. Mi celebración va a ser esa”.