Nico Paz, intratable: golazo y asistencia en el debut triunfal del Como en la Serie A

El argentino fue la gran figura del equipo de Cesc Fàbregas en el estreno del certamen italiano. Anotó de tiro libre, asistió y comandó la victoria por 2-0 ante la Lazio.

Hoy 17:00

El debut en la Serie A no pudo ser mejor para Nico Paz. El argentino de 19 años se puso el equipo al hombro y fue determinante en la victoria del Como por 2-0 ante la Lazio, en un partido correspondiente a la primera fecha del campeonato italiano. Con una asistencia exquisita y un golazo de tiro libre, el mediapunta dejó en claro que está para grandes cosas en esta temporada.

El equipo dirigido por Cesc Fàbregas jugó un partido inteligente y se impuso con autoridad en su regreso a la máxima categoría. En la visita, Valentín Castellanos fue titular y hasta convirtió el que parecía ser el empate parcial, pero su gol fue anulado por posición adelantada. Además, Máximo Perrone, ex Vélez y Manchester City, tuvo un sólido rendimiento en el mediocampo, aunque todos los flashes se los llevó Paz, que fue la gran figura de la jornada.

En el complemento, el juvenil de la Selección Argentina inició su show. Primero, filtró un pase perfecto entre los centrales para dejar mano a mano a Douvikas, que definió para el 1-0. Y sobre el cierre, el zurdo se lució con un golazo de tiro libre, colgando la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero Ivan Provedel, que nada pudo hacer para evitarlo.

El Como sumó sus primeros tres puntos en la Serie A y dejó en claro que tiene plantel para dar pelea. En tanto, Nico Paz comenzó la temporada de la mejor manera y se perfila como una de las revelaciones del fútbol italiano.