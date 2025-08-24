Rosario: investigan la muerte de una nena de 5 años con signos de abuso

La menor llegó al hospital con dolores, convulsiones y dificultad para caminar. Los médicos constataron lesiones en la zona genital y dieron aviso a la Justicia.

Hoy 17:02

Una nena de cinco años murió luego de ingresar a la urgencia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con convulsiones y lesiones.

Mientras investiga las causas, la Justicia puso en la mira a la madre de la menor y a su pareja. Si bien en primera instancia los demoraron, fueron liberados por falta de elementos en su contra.

La nena fue llevada a la Guardia del hospital pasadas las 15.30 de este sábado por su madre de 28 años y su padrastro de 24. De acuerdo a lo que informó el diario La Capital, presentaba convulsiones febriles, dificultades para caminar, fuertes dolores corporales.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisó que la víctima llegó al hospital “con un cuadro de sepsis generalizada grave, siendo asistida y falleciendo a los pocos minutos del ingreso”.

Como los médicos que atendieron a la nena detectaron que presentaba lesiones en la zona genital, se reportó el caso por la sospecha de un posible abuso por parte de la pareja.

Ante esta situación se dio parte a la Policía y el caso quedó bajo la investigación de departamento de Homicidios Dolosos, a cargo de Marisol Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas.

La fiscalía ordenó algunas medidas. Inicialmente se demoró a la mamá de la nena y a su pareja, y se les secuestraron sus celulares para evaluar algún indicio sobre el causal de muerte. También solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y la recopilación de prendas y otros elementos en la vinculados al caso.

El cuerpo fue enviado al forense y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de la autopsia para determinar los causales de muerte.

Por lo pronto, los exámenes preliminares realizados por el forense no permitieron deducir si las lesiones que presentaba la nena habían sido por hechos de violencia. Y ante el dato que no era concluyente, se dispuso de la autopsia en el Instituto Médico Legal, con estudios complementarios y anatomopatológicos.

Por ello, tras varias horas detenidos, la madre de la nena y su pareja recuperaron la libertad y quedaron a disposición de la Justicia.