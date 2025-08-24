Tevez se reunió con Fassi, dirigió la práctica y sigue al mando de Talleres

Tras la dura goleada ante Atlético Tucumán, Carlos Tevez mantuvo una reunión clave con Andrés Fassi y recibió respaldo para continuar como entrenador de Talleres. El próximo duelo ante Riestra será decisivo.

Hoy 17:06

La goleada sufrida por Talleres en Tucumán (3-0 ante Atlético) encendió todas las alarmas en Córdoba. Los rumores sobre una posible salida de Carlos Tevez comenzaron a circular con fuerza, pero este domingo por la mañana todo se aclaró. Luego de una reunión con el presidente Andrés Fassi, el Apache recibió apoyo y continuará al frente del equipo.

Tras el encuentro con la dirigencia, Tevez dirigió la práctica matutina en la que los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los suplentes sumaron minutos de fútbol. La mente del cuerpo técnico ya está puesta en el próximo compromiso: el domingo que viene ante Deportivo Riestra en el Mario Alberto Kempes, un partido que será clave para el futuro inmediato del ciclo y del equipo.

El presente de la T preocupa, ya que el conjunto cordobés quedó a solo un punto de la zona de descenso por tabla anual. La falta de gol, la baja generación de juego y la necesidad de reforzar la ofensiva son temas que se discutieron en la reunión entre Tevez y Fassi. Según informan medios provinciales, la continuidad del DT nunca estuvo en duda, pero la dirigencia sabe que es necesario reaccionar rápido.

Hasta ahora, el ciclo del Apache registra seis partidos oficiales con un balance de una victoria (2-1 vs. Independiente), dos empates (0-0 ante Godoy Cruz y San Martín de San Juan) y tres derrotas (2-1 con San Lorenzo, 1-0 frente a Lanús y la reciente caída 3-0 ante Atlético Tucumán). El choque con Riestra aparece como una prueba de fuego para un equipo que no puede permitirse otro traspié.