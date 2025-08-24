Grave incidente en Córdoba: un nene de 12 años apuñaló a su hermano de 14

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda familiar. El adolescente fue herido por su hermano menor y la Justicia de Menores ya interviene.

Hoy 17:09

Un hecho de violencia familiar sacudió a Córdoba capital, donde dos hermanos protagonizaron una pelea y uno de ellos apuñaló al otro.

Todo sucedió el sábado a la noche en una casa de calle Pehuajó al 3050, del barrio José Hernández, donde viven dos hermanos de 12 y 14 años junto a sus padres.

Según testigos, los menores habrían comenzado a discutir por motivos que se desconocen, cuando el más chico agarró un cuchillo y se lo clavó al costado del cuerpo a su hermano mayor.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Florencio Díaz, con un corte profundo en el tórax. Los médicos lograron estabilizarlo y se encuentra fuera de peligro.

La Justicia de menores investiga las circunstancias del ataque, que ocurrió en un contexto intrafamiliar. Sus padres fueron citados a declarar en la fiscalía.