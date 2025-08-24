Cayó una red de falsos médicos que operaba con ambulancia trucha y sello prestado

El caso se destapó tras la muerte de una paciente. La red funcionaba en varias localidades bonaerenses con personal sin matrícula y documentación adulterada.

Hoy 17:20

La Policía de la Ciudad desbarató una red de atención médica que operaba en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires con un servicio privado de ambulancia a domicilio y un médico falso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hubo tres allanamientos simultáneos en las últimas horas en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena, como parte de una causa que investiga una presunta asociación ilícita ligada al sistema sanitario.

La red se descubrió a partir de la denuncia de los familiares de una paciente, que murió luego de recibir un mal diagnóstico por parte de esta empresa. En ese sentido, investigaron a fondo quiénes estaban detrás del servicio, que tenía serias irregularidades.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó tres inmuebles ubicados en la provincia de Buenos Aires. Uno en calle Eva Perón, Guernica; otro en Calle 74 y 117, en Villa Elvira, La Plata; y el último ubicado en avenida San Martín, en Magdalena.

Fue entonces que determinaron que la atención médica era brindada por una persona que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado, que vive en Magdalena, que quedó imputado y a quien podrían retirarle la matrícula.

Durante los allanamientos fueron secuestradas computadoras, credenciales, certificados que podrían ser apócrifos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.

En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos.

En la causa interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 2.