Como cada año, la Iglesia “Favor y Gracia” agasajó a los niños del Hogar Eva Perón

Los niños disfrutaron de música, actividades recreativas, mensajes de fe y un presente que llenó de sonrisas la jornada.

Hoy 18:07

La Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero "Favor y Gracia" llevó adelante una emotiva jornada de celebración por el Día del Niño en el Hogar Eva Perón, renovando una tradición que ya lleva varios años y que tiene como objetivo brindar contención y alegría a los más pequeños.

La actividad se desarrolló en un clima de gran entusiasmo, con la participación activa de los niños y del equipo pastoral que organizó el evento. Durante la jornada, los chicos disfrutaron de juegos recreativos, canciones, números musicales y un espacio de enseñanza bíblica adaptado a su edad.

Además, se compartió un refrigerio especial, y cada niño recibió un presente personalizado, lo que generó momentos de mucha emoción y sonrisas entre los más pequeños.

Desde la iglesia organizadora destacaron el valor espiritual y humano de esta iniciativa: “Como todos los años, preparamos esta jornada con mucho amor, para demostrarles a los niños cuánto valen y cuánto los amamos en Cristo”, expresaron.

La actividad fue recibida con gratitud por parte del personal del hogar, que resaltó la importancia de estas acciones solidarias que apuestan al acompañamiento, el afecto y la fe como herramientas de transformación social.

Con este tipo de acciones, la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero reafirma su compromiso con la comunidad y especialmente con los niños y niñas que atraviesan situaciones vulnerables, brindando no solo palabras de aliento, sino también gestos concretos de amor y contención.