Después del escándalo, Gime Accardi y Andrés Gil volvieron al teatro en Bahía Blanca

Sin hacer declaraciones a la prensa, los protagonistas reaparecieron sobre el escenario con gran respuesta del público.

Hoy 18:22

A días de haber desmentido que tuvieron un affaire, Gimena Accardi y Andrés Gil volvieron a compartir un escenario. La función generó expectativa por ese reencuentro, pero también porque la actriz recientemente fue noticia por su mediático divorcio de Nicolás Vásquez.

Este sábado, la obra llegó a Bahía Blanca y, al aire de Secretos Verdaderos (América), brindaron detalles de la llegada de los actores al teatro Don Bosco y del clima que se vivió durante la presentación.

“Llegaron a eso de las seis y media al teatro y fue todo muy tranquilo”, dijo la periodista Julieta Muñoz, que señaló que no pudieron tomar un vuelo debido al paro de controladores aéreos.

Acto seguido, la cronista comentó: “Se dice que para llegar acá vinieron en el mismo auto con un productor”. Cora Debarbieri apuntó que se trata de Damián, mano derecha de Vázquez y parte de su obra Rocky. Según la movilera, él fue quien manejó el vehículo desde Buenos Aires, con Gil en el asiento acompañante y Accardi en el trasero.

Lejos de la polémica, la cronista señaló: “La relación de amistad parece que sigue estando. Se los vio a la entrada del hotel juntos, pero más que eso no”.

Sin embargo, Cora Debarbieri advirtió: “A mí me hablan desde adentro y me van contando que si bien son amigos y compañeros de trabajo, la situación es un tanto tensa porque todo lo que ha trascendido a la prensa no deja de incomodar a uno y a otro”.

Tras la función del sábado, Gimena Accardi y Andrés Gil fueron ovacionados por el público. La periodista Camila Elía, quien también asistió a la función, explicó que esperaba “que fuera más tensa y que se notara la tensión entre ellos, pero no fue así”.

“La sala estaba llena, con gente sacando entradas a poco tiempo de comenzar la función. Tanto el público como ellos reaccionaron muy bien, esperando una ovación distinta a la que realmente hubo. El público halagó y aplaudió mucho porque fue una obra emocionante, con momentos de llanto y risas", comentó.

Sobre la presencia de Gimena en la obra, la periodista sumó: “Se la vio emocionada al final con los aplausos, sobre todo cuando se separan y hacen el saludo individual. No estaba emocionada por tristeza, sino feliz. Supongo que porque ellos esperaban otra cosa”.

“Durante la obra no se notó para nada nerviosismo ni tensión entre los dos, que fueron bastante profesionales, y eso se reflejó muy bien a lo largo de toda la función”, sostuvo, dejando en claro que los comentarios que circulaban no habrían tenido influencia en el plano laboral.

A modo de cierre, aportó: “La gente salió emocionada, hablando principalmente de la obra. Recién cuando los esperaban afuera comenzaron a preguntarse cómo sería la salida de ellos dos”.

Por su parte, Fede Flowers reveló que se habrían mostrado fríos entre ellos y que habrían pedido no dar notas a la prensa.