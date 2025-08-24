Unión Santiago ganó en Huaico Hondo ante Estudiantes y ahora manda en la Zona A

Con gol de Maximiliano Sánchez, el Tricolor se hizo fuerte como visitante, ganó por 1 a 0 y se convirtió en el líder de su grupo.
Unión Santiago se quedó con un triunfo clave en Huaico Hondo al vencer por 1 a 0 a Estudiantes, en el marco de la séptima fecha de la Zona A de la Primera Fase del Torneo Clausura que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.
El único gol del partido lo convirtió Maximiliano Sánchez, quien le dio tres puntos vitales al Tricolor.
Con esta victoria, Unión Santiago suma 15 puntos, producto de cuatro victorias y tres empates, y se posiciona como único líder e invicto de la Zona A, afianzando su candidatura en el campeonato. En la próxima fecha, los dirigidos por Mariano Vergara recibirán a Independiente de Beltrán en un duelo que promete ser electrizante.
Por su parte, Estudiantes quedó con 8 unidades, con un registro de dos victorias, dos empates y tres derrotas, y buscará recuperarse cuando visite a Villa Unión en La Banda por la octava fecha.
En Reserva, Unión Santiago también festejó: se impuso por 1 a 0 sobre Estudiantes.
Jueves 21
Viernes 22
Domingo 24
Lunes 25