Somos Deporte

Independiente se hizo fuerte ante Banfield en Beltrán y busca dar pelea en la Liga Santiagueña

El Rojo se quedó con el duelo como local por 3 a 1 en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura.

Hoy 19:19

Nota en desarrollo...

Jueves 21

  • Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

  • Sp. Fernández 1-0 Sarmiento 
  • Agua y Energía 1-1 Comercio
  • Central Córdoba 3-1 Yanda FC
  • Central Argentino 0-0 Instituto Santiago

Domingo 24

  • Atlético Forres 1-1 Villa Unión 
  • Estudiantes 0-1 Unión Santiago
  • Independiente de Beltrán 3-1 Banfield
  • Vélez 2-4 Unión de Beltrán 

Lunes 25

  • Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Banfield de La Banda Club Atlético Independiente de Beltrán

