X
Somos Deporte
Vélez no aprovechó el empate de Comercio y fue goleado en San Ramón por Unión de Beltrán
El Cruzado sorprendió al quedarse con el duelo por 4 a 2 en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.
Hoy 19:19
Nota en desarrollo...
Jueves 21
- Mitre 0-0 Independiente (F)
Viernes 22
- Sp. Fernández 1-0 Sarmiento
- Agua y Energía 1-1 Comercio
- Central Córdoba 3-1 Yanda FC
- Central Argentino 0-0 Instituto Santiago
Domingo 24
- Atlético Forres 1-1 Villa Unión
- Estudiantes 0-1 Unión Santiago
- Independiente de Beltrán 3-1 Banfield
- Vélez 2-4 Unión de Beltrán
Lunes 25
- Güemes vs. Defensores de Forres – Cancha Estudiantes H.H. – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)