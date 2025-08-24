Vuelven las protestas de controladores y se multiplican los vuelos demorados

La protesta comenzó en las primeras horas del día y genera importantes demoras en vuelos de cabotaje e internacionales.

Hoy 19:32

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) continúa con su paro en reclamo de una recomposición salarial. La medida de fuerza se desarrollará durante varios días y este domingo hay vuelos demorados y cancelados en los distintos aeropuertos del país.

El primer paro del día de hoy fue de 13.00 a 16.00, mientras que el segundo arrancó a las 19.00 y se desarrollará hasta las 22.00. “Mañana tengo que trabajar y llego a San Pablo a las 2.00″, contó una turista brasileña en diálogo con TN.

La medida de fuerza continuará hasta el sábado 30 de agosto y afectará a todas las aerolíneas de todos los aeropuertos. El viernes, durante el primer día de paro, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar 43 vuelos y cancelar otros 28.

“Tendría que tomar el vuelo hoy al mediodía y se canceló hasta no se cuándo... Vine a hacer un trámite a Buenos Aires, llegué ayer para volver hoy. Salía a las 17.50 el vuelo a Corrientes y me avisaron por mail que el vuelo se suspendía”, indicó hoy un pasajero que quedó varado en el aeropuerto.

Otra pasajera agregó: “Nosotros íbamos a Salta y ayer nos llegó un mail, mientras estábamos en Bariloche, que decía que el vuelo estaba cancelado. Agarramos el auto y fuimos al aeropuerto, nos dijeron que estaba reprogramado el vuelo para el martes. Ahora nos cambiaron a Jujuy y no solo tenemos que ver cómo ir a Salta, sino que también está demorado”.

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales continuará en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Martes 26 de agosto: las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

las medidas de fuerza se darán de y de a horas. Jueves 28 de agosto : la protesta se realizará entre las 13 y 16 . Luego, de 19 a 22 .

: la protesta se realizará entre las . Luego, de a . Sábado 30 de agosto: las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

En las franjas horarias en las que se activará la medida sindical, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicios sanitarios, traslado de órganos, humanitarios, de Estado y/o búsqueda y salvamento.

Desde el Gobierno rechazaron las medidas de fuerza del sindicato de los controladores aéreos. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado.

ATEPSA cuenta con más de 1000 empleados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento en el país, abarcando tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.