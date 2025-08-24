La Comunidad de Guardia Escolta celebró sus 137 años con un emotivo acto

Durante la jornada se hizo entrega de una nueva ambulancia de traslado al Director del Hospital de Tránsito.

La Comunidad de Guardia Escolta celebró su 137° aniversario con un emotivo acto protocolar en homenaje a quienes fueron los primeros impulsores de la fundación y el desarrollo de la localidad y en el cual se ratificó el compromiso y apoyo del Gobierno Provincial.

Estuvieron presente la Comisionada Municipal Fátima Soto, la Diputada Provincial, Silvia Borlone; el intendente de Bandera, Jairo Colaneri; el Subsecretario de Relaciones Instituciones de Jefatura de Gabinete, Ricardo Sosa, el Delegado de la Micro región del Ministerio de la Producción, Ruben Dutto y los Comisionados Municipales de Fortín Inca y Averías, entre otras autoridades.

Durante la jornada, se hizo entrega de una nueva ambulancia de traslado al Director del Hospital de Tránsito, Dr. Osvaldo Vittar, vehículo asignado por el Ministerio de Salud de la Provincia durante la última entrega realizada la semana pasada por el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora

La comisiona expresó “Guardia Escolta es el lugar donde vivimos, nos sentimos seguros y protegidos, pero también es el lugar donde trabajamos por el desarrollo y ese trabajo tiene la ayuda del Gobierno Provincial, por eso queremos agradecer al Gobernador, Gerardo Zamora por todo ese apoyo”.

Por su parte, Sosa transmitió los saludos del Gobernador Zamora y del Jefe de Gabinete, Elías Suarez.

El acto prosiguió con la colocación de una ofrenda floral en honor a su fundador y el canto del feliz cumpleaños junto a la Banda de Música y toda la comunidad