Silvio Salvatierra ganó el Malambo Mayor en el Pre Laborde 2026 de Termas de Río Hondo

El certamen se realizó en el Centro Cultural San Martín y consagró a artistas santiagueños en distintas categorías del selectivo oficial rumbo al Festival Nacional del Malambo.

Hoy 21:12

El Pre Laborde 2026 tuvo lugar en el Centro Cultural San Martín de Las Termas de Río Hondo, donde artistas de toda la provincia mostraron su talento en el tradicional selectivo oficial del Festival Nacional del Malambo.

La gran emoción de la jornada llegó con el triunfo del santiagueño Silvio Salvatierra, quien se consagró ganador del Malambo Mayor, premio mayor del evento, despertando la ovación del público presente.

Además, se destacaron los siguientes ganadores por Santiago del Estero:

Solista de canto: Fernando Corbalán

Conjunto de canto: Nuevo Canto

Recitador gauchesco: Francisco Romero

Dúo de canto: Nochais

Solista instrumental: Enzo Luna

Locución animación: Mariano Castillo

Malambo infantil: Jonás Gerez Acosta

Malambo menor: Thiago Ávila

Malambo juvenil: Gerónimo Celiz Cáceres

Malambo juvenil especial: Bautista Benjamín Giménez

Malambo veterano: Nicolás Ávila

Contrapunto a mejor mudanza: Carlos Bravo

Cuarteto de malambo menor: Inti Huayra

Cuarteto de malambo mayor: Patriotas Malambo

Pareja de danzas: Sandoval - Chamorro

Conjunto de danzas: Peregrinos

Paisana Nacional: Mónica Corvalán

El evento cerró con un fuerte aplauso y el lema: “Ser criollo es un honor”, celebrando la entrega de todos los participantes que dejaron en alto el nombre de la provincia en el camino rumbo al Festival Nacional del Malambo en Laborde.