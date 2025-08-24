Silvio Salvatierra ganó el Malambo Mayor en el Pre Laborde 2026 de Termas de Río Hondo

El certamen se realizó en el Centro Cultural San Martín y consagró a artistas santiagueños en distintas categorías del selectivo oficial rumbo al Festival Nacional del Malambo.
El Pre Laborde 2026 tuvo lugar en el Centro Cultural San Martín de Las Termas de Río Hondo, donde artistas de toda la provincia mostraron su talento en el tradicional selectivo oficial del Festival Nacional del Malambo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La gran emoción de la jornada llegó con el triunfo del santiagueño Silvio Salvatierra, quien se consagró ganador del Malambo Mayor, premio mayor del evento, despertando la ovación del público presente.
Además, se destacaron los siguientes ganadores por Santiago del Estero:
Solista de canto: Fernando Corbalán
Conjunto de canto: Nuevo Canto
Recitador gauchesco: Francisco Romero
Dúo de canto: Nochais
Solista instrumental: Enzo Luna
Locución animación: Mariano Castillo
Malambo infantil: Jonás Gerez Acosta
Malambo menor: Thiago Ávila
Malambo juvenil: Gerónimo Celiz Cáceres
Malambo juvenil especial: Bautista Benjamín Giménez
Malambo veterano: Nicolás Ávila
Contrapunto a mejor mudanza: Carlos Bravo
Cuarteto de malambo menor: Inti Huayra
Cuarteto de malambo mayor: Patriotas Malambo
Pareja de danzas: Sandoval - Chamorro
Conjunto de danzas: Peregrinos
Paisana Nacional: Mónica Corvalán
El evento cerró con un fuerte aplauso y el lema: “Ser criollo es un honor”, celebrando la entrega de todos los participantes que dejaron en alto el nombre de la provincia en el camino rumbo al Festival Nacional del Malambo en Laborde.