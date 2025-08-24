Garza vibró con la Gran Copa del fútbol femenino

El comisionado Marcos Tenaglia acompañó cada instante de la jornada, compartiendo la emoción de los encuentros y resaltando el valor del deporte como motor de unidad, inclusión y orgullo para el pueblo.

En el marco del 126° Aniversario del pueblo Garza vivió una verdadera fiesta del deporte: la Copa Femenina Garza 2025. Una tarde donde la emoción, la alegría y la pasión se hicieron sentir en la cancha del Club Atlético Garza, que se vistió de fiesta para recibir a las jugadoras, familias y vecinos.

El comisionado Marcos Tenaglia acompañó cada instante de la jornada, compartiendo la emoción de los encuentros y resaltando el valor del deporte como motor de unidad, inclusión y orgullo para el pueblo.

La coordinación general estuvo a cargo de Silvina González y el Prof. Adrián Cansinos, con la colaboración de Martín Torrez. Los partidos contaron con el destacado arbitraje de Daniel Altamiranda y el respaldo del personal de enfermería del CIC Garza, Miriam Leguizamón y Daniela Ibáñez, que brindaron tranquilidad y cuidado a todos los presentes.

La magia en las tribunas estuvo acompañada por la inconfundible voz del estadio de Cristian Sánchez, que puso emoción en cada jugada, gol y festejo.

Y llegó el momento de la gloria: El equipo La Tablada se consagraron campeonas, escribiendo una página en la historia de la Copa Garza 2025. Su hinchada, con un aliento incansable, fue parte esencial de esta hazaña que quedará grabada en sus mentes y sus corazones.

Felicitamos a las campeonas de La Tablada y a todos los equipos participantes, que con su entrega y pasión hicieron de esta Copa una fiesta inolvidable

El Municipio agradece de manera especial a la Comisión Directiva del Club Atlético Garza por abrir generosamente sus puertas y ser parte fundamental de este encuentro que trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo de unidad y celebración.

Al mismo tiempo agradece a todo el personal de la comuna por estar en cada detalle.