Terrible tragedia en una carrera de motos en Colonia Dora: murió un piloto de 26 años

Un choque múltiple en el óvalo del Club Mitre dejó como saldo la muerte de un competidor. Cinco motociclistas se vieron involucrados en el siniestro.

Hoy 21:29

Una jornada deportiva en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora terminó en tragedia tras un accidente múltiple que se cobró la vida de un joven piloto de 26 años, identificado como Lucas Surivat, oriundo de la provincia de Jujuy.

El hecho se produjo cuando uno de los competidores perdió el control de su moto en una curva, lo que derivó en una colisión en cadena que involucró a cinco motociclistas. El impacto ocasionó heridas de diversa consideración en varios de ellos, siendo el joven jujeño quien sufrió las lesiones más graves.

En un primer momento, las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Colonia Dora, aunque debido a la gravedad de su estado el menor fue derivado al Hospital Zonal de Añatuya. Sin embargo, al arribar al centro de salud el médico de guardia confirmó su deceso.

Interviene en la investigación la fiscalía de turno junto a personal policial, quienes trabajan para establecer las causas del siniestro y determinar las eventuales responsabilidades.