Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto

Las imágenes registraron el momento en que uno de los competidores perdió el control y provocó una colisión en cadena. El siniestro dejó como saldo la muerte de un adolescente jujeño de 26 años.

Un video difundido en las últimas horas muestra la secuencia del trágico accidente ocurrido durante una competencia en el óvalo del Club Mitre de Colonia Dora, donde perdió la vida un joven piloto de 26 años, oriundo de la provincia de Jujuy.

Las imágenes registran cómo uno de los competidores, en plena curva, pierde el control de su motocicleta e impacta contra otro corredor. En cuestión de segundos se genera un choque en cadena que involucra a otros motociclistas y provoca escenas de desesperación entre los presentes.

El adolescente jujeño resultó con las lesiones más graves y, aunque fue trasladado de urgencia primero al Hospital de Colonia Dora y luego al Hospital Zonal de Añatuya, lamentablemente los médicos confirmaron su deceso al llegar al nosocomio.

La fiscalía de turno junto con personal policial trabajan en la investigación para establecer las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades.