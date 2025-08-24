Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años

La policía actuó tras la difusión de un video que muestra al niño consumiendo marihuana con la complicidad del padre.

Hoy 22:14

Detuvieron a un hombre acusado de filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana y mostrarle el video a sus allegados. El episodio ocurrió en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

El imputado, de 44 años, fue capturado en su casa de la localidad de Parque Barón, donde la Policía encontró cocaína, marihuana, armas y hasta un auto robado.

La investigación estuvo a cargo de la DDI de Lomas de Zamora, bajo la orden de la UFI 14, especializada en estupefacientes.

Los policías secuestraron dos chalecos antibala, 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería, 26 cartuchos de bala y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

Elementos secuestrados

El acusado, apodado “el tranza de Parque Barón”, quedó detenido e imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

Uno de los videos que grabó el detenido muestra a su hijo en una cama sentado mientras fumaba marihuana. “Laburando se llama esto...”, sostuvo mientras mostró una mesa donde armaba los cigarrillos.

En esa misma filmación y cerca del nene, se puede ver un arma: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”. La investigación quedó a disposición de la UFI 14 de Lomas de Zamora.