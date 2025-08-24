Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó

La propiedad del cantante sufrió importantes daños estructurales. La periodista Laura Ubfal, revelo detalles del hecho.

El domingo por la noche, L-Gante volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez no por su música ni por cuestiones judiciales, sino por un extraño incidente en su vivienda de Canning.

Según lo que contó Laura Ubfal en Infama (América TV), el cantante habría sufrido un ataque en su domicilio, donde parte de la propiedad terminó seriamente dañada.

Todo comenzó con un posteo en redes sociales que generó confusión entre sus seguidores. El referente de la cumbia 420 escribió que “había perdido todo” y mencionó un incendio, pero a los pocos minutos eliminó el mensaje. Esa actitud alimentó las dudas y derivó en especulaciones sobre lo ocurrido en el barrio privado donde reside.

Ubfal detalló que, al llegar al lugar, L-Gante se encontró con “dos pisos destruidos, humo y paredes ennegrecidas”. “Nadie entiende nada, se habla de bomba o de brujería. Él sospecha que se trató de algo intencional”, aseguró la periodista al dar la noticia.

El episodio ocurre en una semana cargada de tensión para el referente de la cumbia 420. Días atrás, había firmado un acuerdo de alimentos con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, en una escena que no pasó inadvertida: en plena madrugada, sobre el capot de un auto y rodeado de amigos, estampó su firma frente a un abogado.

Ese gesto parecía abrir una etapa de mayor calma en el vínculo con su expareja, luego de meses marcados por denuncias cruzadas y medidas judiciales.

Por ahora, se desconocen las causas del hecho y no hay confirmación oficial sobre si se trató de un accidente, un ataque deliberado o un episodio vinculado a otra circunstancia. Mientras tanto, L-Gante se mantiene en silencio y crece el misterio.

TN Show contactó al entorno del artista para tener más precisiones, pero no tuvo respuesta.