Nahiely Alcalde Suárez, de Tiro Federal, se consagró Campeona Nacional Absoluta en San Juan

Hoy 17:45

La patinadora bandeña Nahiely Alcalde Suárez, representante del Club Tiro Federal, hizo historia al consagrarse Campeona Nacional Absoluta en la categoría B Promocional Juvenil durante el torneo disputado en el Velódromo Vicente Chancay, en la provincia de San Juan. El logro representa el punto más alto de su carrera deportiva y un nuevo orgullo para el patinaje santiagueño.

El Campeonato Nacional Absoluto es el evento más importante del año organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, ya que reúne a los 20 mejores atletas clasificados en los torneos Apertura y Clausura de cada categoría. Nahiely obtuvo su lugar en la final tras superar a 69 competidoras en el Torneo Nacional Clausura de la B, donde logró el primer puesto y el pasaje directo a la instancia decisiva.

Con esta consagración, Nahiely suma el título más trascendental de su carrera, que se agrega a una vitrina donde ya brillaban la Copa Roberto Rodríguez, la Copa González Molina y las medallas obtenidas en los Juegos Nacionales Evita. Además, representó con orgullo a la Federación Santiagueña de Roller Sports, dejando a la provincia en lo más alto del patinaje argentino.