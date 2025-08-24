Ingresar
Funcionarios municipales participaron de la disertación por los 100 años de la Alianza Francesa

En la Casa Argañaraz Alcorta, el profesor, Clemente Di Lullo, dio una charla sobre los años que vivió el General José de San Martín en Francia.

Hoy 22:59
Casa Argañaraz Alcorta

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron de una disertación sobre San Martín en el marco de los 100 años de vida institucional de la Alianza Francesa en Santiago del Estero.

En esta oportunidad, estuvo presente el director de Cultura, Francisco Avendaño, en la ceremonia que se realizó en la casa Argañaraz Alcorta. Allí, transmitió los saludos de la intendente de la intendente, Ing. Norma Fuentes.

"Nuestra jefa comunal valora el trabajo que se viene desarrollando con las asociaciones civiles por ello el municipio siempre está a disposición de trabajar de manera conjunta para que las actividades culturales lleguen a toda la comunidad", expresó.

En la Casa Argañaraz Alcorta, el profesor, Clemente Di Lullo, dio una charla sobre los años que vivió el General José de San Martín en Francia.

Por su parte, miembros de la Alianza Francesa destacaron la colaboracióm de la Municipalidad para que la entidad pueda desarrollar sus iniciativas.

