La municipalidad informó los barrios que serán impactados por su programa de fumigación

El lunes se trabajará en los barrios Belgrano, 8 de Abril, Cáceres y La Católica.
La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos de esta semana, que abarcará diversos sectores de la ciudad.
El martes será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Parque Aguirre y San Francisco.
El miércoles se intervendrá en los barrios Sargento Cabral, Lomas del Golf, y Juan XXIII.
El jueves las tareas abarcarán los barrios Aeropuerto y Huaico Hondo.
El viernes están previstas las fumigaciones en el barrio Borges y todas sus ampliaciones.
Cabe recordar, que la Municipalidad desarrolla de manera continua su programa de fumigaciones preventivas alcanzando distintos sectores todas las semanas.