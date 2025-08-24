Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025
La municipalidad informó los barrios que serán impactados por su programa de fumigación

El lunes se trabajará en los barrios Belgrano, 8 de Abril, Cáceres y La Católica.

Hoy 23:03

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de fumigaciones preventivas contra mosquitos y otros insectos de esta semana, que abarcará diversos sectores de la ciudad.

El martes será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Parque Aguirre y San Francisco.

El miércoles se intervendrá en los barrios Sargento Cabral, Lomas del Golf, y Juan XXIII.

El jueves las tareas abarcarán los barrios Aeropuerto y Huaico Hondo.

El viernes están previstas las fumigaciones en el barrio Borges y todas sus ampliaciones.

Cabe recordar, que la Municipalidad desarrolla de manera continua su programa de fumigaciones preventivas alcanzando distintos sectores todas las semanas.

