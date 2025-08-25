Crítica de "La coleccionista"

"Canco Rodríguez, intérprete fetiche del cineasta, que está soberbio como despreocupado fumeta, en un registro fuera de sus papeles de comedia habituales."

Hoy 07:18

Por Juan Pando

Para Fotogramas

Aunque ha tocado otros géneros, Manuel Sanabria ha mostrado su predilección por el fantástico y el terror con series como 'Rabia' y, sobre todo, como productor de 'Historias para no dormir'. En esa onda se mueve esta propuesta integrada por dos episodios, de resultado desigual, como suele ocurrir en este tipo de films.

El mejor es el protagonizado por un Canco Rodríguez, intérprete fetiche del cineasta, que está soberbio como despreocupado fumeta, en un registro fuera de sus papeles de comedia habituales, con el que se adueña por completo de la cinta. Protagoniza, con Paco Tous, Assumpta Serna y Roman Rymar, una inquietante partida de cartas que brinda uno de los momentos más delirantes de la cinta.

El episodio de Maggie Civantos y Daniel Grao, como matrimonio que trata de superar la pérdida de un hijo, con vagas influencias de 'A través del espejo', el delicioso relato de Lewis Carroll, está menos logrado, aunque tiene también pasajes ingeniosos, como la visita al gurú y la cruz espanta malos espíritus, similar a un matamosquitos eléctrico.