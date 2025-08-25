Luego de la humillación estadounidense, India juega la carta china

Desde el Brexit y la primera elección de Trump, en la academia occidental, se han producido innumerables textos sobre la era de los líderes "populistas" (dicho en sentido peyorativo) que irrumpieron en la política para atentar contra el 'statu quo' liberal.

Maria Fe Celi Reyna

Para RT

Como tantas veces, hacen gala de su etnocentrismo. En realidad, antes de ellos, llegó Narendra Modi.

En once años, Modi ha transformado India a su imagen y semejanza. Con él en el poder, religión y política se fusionaron. Su partido político, el Partido Popular Indio (BJP, en hindi), promueve el nacionalismo hindú o 'hindutva', una ideología fundamentalista religiosa que ha creado cismas irreparables en la sociedad india, en especial con la población musulmana. A pesar de ello, Modi es hoy uno de los líderes políticos más populares del mundo, cuenta con un 75 % de aprobación. Para muchos, es una deidad y él ha sabido jugar con eso.

Ese es el hombre al que Donald Trump intentó humillar y, como ya se hace costumbre, nada salió como esperaba.

La humillación estadounidense

Mucho se hablado del 50 % de aranceles colocados a productos indios, pero, según medios del país asiático, la relación empezó a deteriorarse algunas semanas antes. Entre el 7 y 10 de mayo, India y Pakistán tuvieron una corta guerra que terminó en una humillación para India. Poco después, Trump declaró que había sido él el que había mediado un alto al fuego entre los dos países.

Esto no gustó para nada en India y salieron a desmentirlo. Lo cual, a su vez, no gustó nada en la Casa Blanca. Como respuesta, Trump invitó a almorzar al jefe del Estado mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir. Esto fue la gota que derramó el vaso en Nueva Delhi, y no respondieron más a EE.UU.

Es ahí que Trump empezó con sus diatribas hacia India que terminaron con la imposición de aranceles. El motivo oficial, esta vez, fue la compra de petróleo ruso; sin embargo, parece ser más una excusa que busca satisfacer a los neoconservadores que quieren mantener la guerra en Ucrania.

Lo que parece ser la mayor motivación para Trump y que no es excluyente con lo anterior es, al más puro estilo mafioso, forzar a India a levantar sus medidas proteccionistas del sector agrícola e inundar el enorme mercado indio de productos estadounidenses. El proteccionismo está bien para EE.UU., pero no para el resto. Esto sería la ruina del medio de vida del alrededor del 55 % de la población que es, además, la masa votante del BJP.

Por si esto no fuera suficiente, anunció un acercamiento a Pakistán. Además, en la previa a la reunión en Alaska, Trump amenazó con más sanciones a India si la reunión fracasaba. Sonó como un padre condicionando a su hijo para que se porte bien.

Las reacciones en India

Desde hace casi un par de décadas, EE.UU. ha buscado usar a India en sus intentos de contener el desarrollo chino. Trump destruyó la política estadounidense en pocas semanas. No sólo Modi no ha cedido ante los chantajes, sino que el mandatario estadounidense ha generado un sentimiento contra su país en la sociedad india, inclusive entre sectores opositores al BJP.

Para un político-deidad como Modi no iba a ser muy difícil recibir el apoyo de la mayoría de la población. Los ataques fueron la oportunidad para consolidar su liderazgo, puesto que lo ven como un protector de sus intereses y, valgan verdades, lo está siendo.

En realidad, los sectores empresariales, históricamente proestadounidenses, serán los más afectados por las sanciones secundarias por comprar petróleo ruso. Cabe mencionar que la decisión de comprarlo fue promovida públicamente por funcionarios estadounidenses para controlar el precio internacional del petróleo. Hoy, India se enfrentará a sanciones por haberlos escuchado.

Tanto el gobierno como sectores de la sociedad afectados por las medidas 'trumpianas' han denunciado la hipocresía, puesto que China, el mayor comprador de petróleo ruso, tiene menos sanciones y los estadounidenses se sientan a la mesa a negociar con ellos.

Esto sucede porque los chinos tienen con qué negociar y su economía puede seguir funcionando sin EE.UU. Por ello, dentro de India, volvieron a surgir voces promoviendo la necesidad de desarrollar su propia industria y su propio ecosistema tecnológico tal y como lo hicieron los chinos.