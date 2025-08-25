Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 5º
X
Espectaculos

Sabrina Carpenter reanuda su gira mundial con canciones de Man’s Best Friend

La artista volverá a los escenarios en octubre con un repertorio que sumará temas de su próximo álbum, tras el éxito global de Short n’ Sweet.

Hoy 08:27

Tras conquistar el puesto número 1 del Billboard 200 con Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter se prepara para volver a los escenarios con una gira que recorrerá Norteamérica y Europa a partir de octubre. La novedad es que esta vez el público podrá disfrutar en vivo las canciones de Man’s Best Friend, su nuevo álbum que verá la luz el 29 de agosto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El éxito de Short n’ Sweet, lanzado el 23 de agosto de 2024, no solo le dio a Carpenter su primer número 1, sino también su primer Grammy en la categoría álbum vocal pop. Con singles como Espresso, Please Please Please y Taste, la artista consolidó su nombre en la industria y ahora busca ir por más con esta nueva etapa musical.

Con la gira, Sabrina promete un show renovado que combinará sus grandes hits con las nuevas composiciones de Man’s Best Friend, dando inicio a lo que podría ser otro capítulo histórico en su carrera.

Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter

TEMAS Sabrina Carpenter

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  5. 5. El tiempo para este lunes 25 de agosto en Santiago del Estero: frío, despejado y con 25ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT