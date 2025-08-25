Sabrina Carpenter reanuda su gira mundial con canciones de Man’s Best Friend

La artista volverá a los escenarios en octubre con un repertorio que sumará temas de su próximo álbum, tras el éxito global de Short n’ Sweet.
Tras conquistar el puesto número 1 del Billboard 200 con Short n’ Sweet, Sabrina Carpenter se prepara para volver a los escenarios con una gira que recorrerá Norteamérica y Europa a partir de octubre. La novedad es que esta vez el público podrá disfrutar en vivo las canciones de Man’s Best Friend, su nuevo álbum que verá la luz el 29 de agosto.
El éxito de Short n’ Sweet, lanzado el 23 de agosto de 2024, no solo le dio a Carpenter su primer número 1, sino también su primer Grammy en la categoría álbum vocal pop. Con singles como Espresso, Please Please Please y Taste, la artista consolidó su nombre en la industria y ahora busca ir por más con esta nueva etapa musical.
Con la gira, Sabrina promete un show renovado que combinará sus grandes hits con las nuevas composiciones de Man’s Best Friend, dando inicio a lo que podría ser otro capítulo histórico en su carrera.
Sabrina Carpenter