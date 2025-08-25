Denuncian a agente penitenciario de Villa Atamisqui por presunta sextorsión

Una mujer de 27 años denunció a un agente penitenciario de Villa Atamisqui por presuntas amenazas de difundir videos íntimos; la fiscalía ordenó la prohibición de acercamiento mientras avanza la investigación.

Hoy 07:53

Un agente penitenciario de Villa Atamisqui fue denunciado por su expareja por presuntas amenazas de difundir videos íntimos en redes sociales, según informaron fuentes judiciales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denuncia fue presentada en la Comisaría 20 por una mujer de 27 años, quien señaló que la relación con el acusado finalizó en julio de 2024. Sin embargo, el hombre habría continuado enviándole mensajes con distintos tonos: algunos con intención de reconciliación, otros con reproches por nuevas amistades y, en al menos una ocasión, con la advertencia de publicar videos íntimos.

De acuerdo con la denuncia, el agente también se habría mantenido informado sobre la vida privada de la denunciante a través de amigos en común, lo que habría facilitado su contacto con ella.

Tras recibir la presentación, la fiscal de turno Andrea Juárez ordenó la prohibición de acercamiento y contacto del acusado hacia la denunciante mientras avanza la investigación.

La figura denunciada es la de sextorsión, que consiste en la amenaza de difundir material íntimo de una persona si no se cumplen determinadas exigencias, que pueden incluir dinero u otras acciones.

Fuentes oficiales indicaron además que las autoridades penitenciarias habrían solicitado informes sobre el agente involucrado para evaluar su situación administrativa.