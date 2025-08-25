Lamine Yamal oficializó su relación con Nicki Nicole en redes sociales

Tras semanas de especulación, el futbolista publicó una foto con la artista argentina que confirma su vínculo sentimental.

Hoy 08:07

Lamine Yamal blanqueó su relación con Nicki Nicole. Este lunes por la mañana, la joven promesa del Barcelona se mostró por primera vez en sus redes sociales con la cantante argentina.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió una foto íntima en la que dejó en claro su cercanía con la artista.

En medio de los rumores de romance, Lamine le dedicó este tierno posteo a Nicki por su cumpleaños número 25. Incluso, al posteo lo acompañó por un emoji de torta y otro de dos corazones rosas.

puede ver que ambos se están tomando de las manos mientras él la abraza.

Por el momento, Nicki no compartió la historia de Lamine en su cuenta de Instagram donde reúne más de 20 millones de seguidores.

Los rumores de romance habían empezado a mediados de julio de este año cuando el periodista español Javi Hoyos Martínez divulgó que la cantante había estado en el cumpleaños del futbolista.

Luego de eso, Nicki y Lamine dejaron varios guiños en sus redes sociales que instalaron sospechas entre sus fanáticos.