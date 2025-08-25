Arrancó el Travel Sale con fuertes descuentos en viajes y alojamientos

Las promociones rigen tanto para destinos locales como para el exterior. El evento se extenderá hasta el 31 de agosto.

Hoy 08:30

Desde este lunes 25 y hasta el domingo 31 de agosto se desarrollará una nueva edición del Travel Sale, la campaña nacional de descuentos organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). Más de 140 agencias de todo el país participarán con promociones en vuelos, hoteles, paquetes y experiencias, tanto para destinos nacionales como internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El objetivo de la iniciativa es impulsar el turismo en temporada baja y fomentar la planificación de viajes de cara al verano. Durante siete días, los usuarios podrán acceder a rebajas de hasta el 60%, así como a opciones de pago en cuotas —con y sin interés— a través de distintas tarjetas de crédito.

Cuotas y beneficios

En esta edición, Aerolíneas Argentinas se suma con planes especiales para volar dentro del país, disponibles exclusivamente a través de agencias de viaje. La financiación se enfocará en turismo interno, ya que la normativa actual impide la compra en cuotas de viajes al exterior con tarjeta de crédito.

No obstante, algunas agencias ofrecerán sistemas propios de pago escalonado para reservar servicios internacionales sin necesidad de recurrir a bancos, lo que abre la posibilidad de abonar en cuotas viajes fuera del país.

Además de las rebajas, los organizadores adelantaron que habrá ofertas especiales como 2x1, preventas, congelamiento de precios, segundo pasajero al 50% y beneficios adicionales (upgrades, excursiones o créditos de consumo).

Provincias participantes

En esta edición, se sumarán con promociones especiales Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas del sector como Europ Assistance, Hertz, Grupo 8 y Axa Asistencia al Viajero.

El presidente de Faevyt, Andrés Deyá, subrayó que el Travel Sale “se consolidó como una de las acciones más relevantes del turismo argentino y una herramienta clave para estimular la demanda hacia los destinos nacionales”. En la misma línea, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, destacó la importancia de “adaptarse a los nuevos desafíos para lograr un turismo interno más competitivo”.

El Travel Sale llega en un escenario complejo: durante las últimas vacaciones de invierno se movilizaron 4,3 millones de personas por el país, un 10,9% menos que en 2024, según datos de la CAME. El gasto total fue de $1,5 billones, con un impacto económico real 11,2% inferior al del año pasado.

Recomendaciones para comprar seguro

- Ingresar siempre a sitios oficiales del Travel Sale o de agencias habilitadas, verificando que la web tenga el candado de seguridad y comience con https://.

- Comprobar que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo y que tenga datos de contacto reales.

- Evitar links sospechosos que lleguen por mail, redes sociales o WhatsApp.

- Leer las condiciones de compra: qué incluye, políticas de cancelación y posibles cargos adicionales.

- Usar medios de pago seguros, preferentemente tarjeta de crédito o débito en plataformas reconocidas.

- Guardar comprobantes y facturas en caso de necesitar reclamos posteriores.