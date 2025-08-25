Mataron a cuatro periodistas en un ataque al sur de Gaza

Las víctimas estaban en el cuarto piso del Hospital Nasser cuando impactaron dos misiles. Las autoridades locales informaron que, hasta el momento, son 19 los fallecidos totales.

Hoy 08:12

Este lunes, un ataque aéreo golpeó el principal hospital del sur de Gaza y mató a al menos 19 personas, informó el Ministerio de Salud local. Entre los fallecidos hay cuatro periodistas, incluida una reportera independiente que trabajaba para Associated Press (AP).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las víctimas, que estaban en el cuarto piso del Hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza y que resistió incursiones y bombardeos durante esta guerra, murieron en un ataque de doble impacto: un misil golpeó primero y otro cayó momentos después, mientras trabajan los equipos de rescate, afirmaron las autoridades.

La colaboradora de AP fue identificada como Mariam Dagga, de 33 años. La joven trabajó como periodista independiente para esa agencia desde que comenzó la guerra en Gaza, así como para otros medios de comunicación. La cronista realizaba informes sobre los médicos del Hospital Nasser, el mismo lugar donde murió, que luchaban por salvar a niños que, sin problemas de salud previos, enfermaban por inanición.

La cadena de noticias qatarí Al Jazeera también identificó entre las víctimas fatales a un periodista de su nómina, Mohammed Salam. Reuters, en tanto, reportó la muerte de uno de sus camarógrafo Hussam al-Masri. El fotógrafo Hatem Khaled, quien también era contratista de esa agencia, resultó herido, según informó la agencia de noticias.

El ejército israelí, contactado por la agencia AFP, dijo que estaba “verificando” el incidente.



Además de los muertos en el Hospital Nasser, funcionarios del hospital en el norte de Gaza también informaron de muertes por ataques y disparos en la ruta hacia los sitios de ayuda. Tres palestinos, incluido un niño, murieron en un ataque en un vecindario de la ciudad de Gaza, donde Israel se prepara para una invasión terrestre más amplia en los próximos días, informó el Hospital Shifa.

Antecedentes

Los ataques y asaltos de Israel a hospitales no son infrecuentes. Varios hospitales fueron atacados o asaltados en toda la franja de Gaza. Israel afirmó que atacaba a militantes que operaban desde dentro de las instalaciones médicas.

Un ataque en junio al hospital Nasser mató a tres personas e hirió a 10, según el Ministerio de Salud. En ese momento, el ejército israelí dijo que había atacado con precisión a militantes del grupo terrorista Hamas que operaban desde un centro de comando y control dentro del hospital. Un ataque en marzo a la unidad quirúrgica del hospital, días después de que se rompiera un alto el fuego, mató a dos personas.

El Ministerio de Salud dijo el domingo que al menos 62.686 palestinos han muerto en la guerra. No distingue entre combatientes y civiles, pero dice que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no proporciona las suyas.

El conflicto en Medio Oriente también se volvió uno de los más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza durante el conflicto a lo largo de estos últimos 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas. En comparación, 18 periodistas fallecieron hasta ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania.