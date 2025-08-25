Dafne Keen responde con tres palabras sobre la posibilidad de su cameo en Avengers: Doomsday

La actriz de 20 años respondió de manera optimista cuando se le consultó sobre su participación en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hoy 08:27

Durante su participación en FAN EXPO Canada, la actriz Dafne Keen, conocida por interpretar a Laura Kinney / X-23, ofreció una respuesta de tres palabras cuando se le preguntó sobre su posible regreso en Avengers: Doomsday: “I hope so” (“Espero que sí”).

Keen debutó como X-23 en Logan (2017) y retomó el personaje en Deadpool & Wolverine (2024), donde participó en la historia multiversal junto a Deadpool y Wolverine, ayudando a los héroes a regresar a su universo. Desde entonces, la actriz ha expresado su interés en continuar interpretando a Laura, incluso en cameos o grandes escenas de acción.

En el evento, también se discutieron rumores sobre otros personajes de Deadpool & Wolverine que podrían aparecer en Avengers 5, incluyendo a X-23 y Gambit (Channing Tatum), mientras que algunos héroes como Elektra (Jennifer Garner) y Blade (Wesley Snipes) no están previstos para regresar.

Actualmente, Avengers: Doomsday sigue en producción en el Reino Unido, con estreno programado para 18 de diciembre de 2026, y se espera que el enfoque principal continúe siendo en los héroes centrales del MCU, aunque las especulaciones sobre cameos mantienen a los fans atentos a posibles sorpresas.

La joven actriz de 20 años continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del cine de superhéroes, con la posibilidad de extender su vínculo con X-23 en futuras producciones.