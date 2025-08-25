Dafne Keen responde con tres palabras sobre la posibilidad de su cameo en Avengers: Doomsday

La actriz de 20 años respondió de manera optimista cuando se le consultó sobre su participación en la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.
Durante su participación en FAN EXPO Canada, la actriz Dafne Keen, conocida por interpretar a Laura Kinney / X-23, ofreció una respuesta de tres palabras cuando se le preguntó sobre su posible regreso en Avengers: Doomsday: “I hope so” (“Espero que sí”).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Keen debutó como X-23 en Logan (2017) y retomó el personaje en Deadpool & Wolverine (2024), donde participó en la historia multiversal junto a Deadpool y Wolverine, ayudando a los héroes a regresar a su universo. Desde entonces, la actriz ha expresado su interés en continuar interpretando a Laura, incluso en cameos o grandes escenas de acción.
En el evento, también se discutieron rumores sobre otros personajes de Deadpool & Wolverine que podrían aparecer en Avengers 5, incluyendo a X-23 y Gambit (Channing Tatum), mientras que algunos héroes como Elektra (Jennifer Garner) y Blade (Wesley Snipes) no están previstos para regresar.
Dafne Keen
Actualmente, Avengers: Doomsday sigue en producción en el Reino Unido, con estreno programado para 18 de diciembre de 2026, y se espera que el enfoque principal continúe siendo en los héroes centrales del MCU, aunque las especulaciones sobre cameos mantienen a los fans atentos a posibles sorpresas.
La joven actriz de 20 años continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras del cine de superhéroes, con la posibilidad de extender su vínculo con X-23 en futuras producciones.