Córdoba: un colectivo se estrelló contra un hospital y dejó al menos ocho menores heridos

El vehículo de la empresa Coniferal trasladaba a una mujer descompensada cuando perdió el control y terminó impactando contra la entrada del hospital.

Hoy 08:17

Este domingo, en Córdoba, un colectivo de la empresa Coniferal impactó contra el alero del acceso destinado a las ambulancias de un hospital. Este accidente dejó múltiples heridos y movilizó a equipos médicos y fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo intentaba ingresar por el sector de emergencias del Hospital de Urgencias, ubicado en Catamarca al 400, transportando a una mujer descompensada que requería atención inmediata.

La secuencia terminó bruscamente cuando el rodado de gran porte impactó contra la estructura de ingreso, provocando daños materiales y lesiones a los pasajeros que en ese momento se encontraban a bordo del colectivo.

De acuerdo con la información confirmada por autoridades sanitarias y policiales, al menos ocho menores resultaron heridos, aunque sin riesgo de vida.

Frente a esto, personal médico acudió al lugar del hecho, mientras equipos de la Policía de Córdoba establecieron un operativo para garantizar la asistencia y el orden.

A través de un comunicado citado por La Voz, fuentes oficiales dieron a conocer que “todos los lesionados presentaron heridas leves”, entre ocho menores, quienes fueron asistidos de forma prioritaria.

“Hubo mucha confusión y susto, pero actuaron rápido los médicos”, relató un testigo.

La mujer que fue trasladada por el colectivo también recibió atención médica en la guardia del hospital y, según precisaron desde el establecimiento, su estado de salud evolucionó favorablemente.

Hasta el momento, las razones exactas que llevaron al conductor a ingresar por el sector exclusivo de ambulancias no fueron esclarecidas.

La hipótesis inicial que manejan fuentes policiales apunta a que el estado de urgencia de la mujer que necesitaba asistencia pudo haber motivado una maniobra apresurada, aunque esto forma parte de la investigación en curso.