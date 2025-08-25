Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama a propósito del escándalo por presuntas coimas en el ANDIS.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados expresó este lunes en su columna para Radio Panorama que “estamos cocinados si toda la discusión en Argentina va a ser ver quién es más corrupto”, en referencia al escándalo por presuntas coimas en el ANDIS.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según Granados, la incertidumbre política genera más consecuencias negativas que los errores de la política económica. “Cuando no sabes qué va a pasar, no hacés absolutamente nada positivo. No sé qué va a pasar en estas elecciones, pero en este momento lo más increíble son las denuncias de una punta y de otra. Parece que no se va a discutir qué va a pasar con la economía, si más Estado o más privados, China o EEUU. No se discuten cosas importantes como qué hacer con el dólar, las importaciones o qué reformas impositivas pensás hacer. Se discute quién coimeó más o menos, el caso $LIBRA, Spagnuolo, la Causa Cuadernos. Estamos cocinados si toda la discusión en Argentina es ver quién es más corrupto”, sostuvo.

El especialista también hizo hincapié en la situación financiera del país: “Esta semana vencen billones de pesos, ahora se entiende por qué subieron las tasas y los bancos congelaron tanta plata. Hasta octubre vencen 55 billones de pesos. Hay cierta volatilidad. ¿Cómo lo frenamos? Es otro examen difícil: hay que refinanciar deuda, los bancos se quejan y, en este clima de incertidumbre, ¿vas a dejar tanto dinero suelto para que el dólar vuele?”

Sobre la actividad económica, Granados señaló que, según datos privados, en julio hubo un crecimiento del 4% respecto a junio, aunque con ciertas distorsiones. “Los supermercados grandes venden bien, pero si mirás el mercado chico, de barrio, la cosa cambia. Los precios de los alimentos no generan quejas, pero sí lo que hay que pagar por agua, luz, gas e internet. Los servicios son lo peor que le está pasando a la clase media”, concluyó.