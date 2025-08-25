Investigan el robo de $2 millones en efectivo de una carnicería de Las Termas

El propietario denunció el faltante del dinero que se encontraba tanto en su su vivienda como en el comercio.

Hoy 08:41

En la jornada de ayer, Ariel Antonio Suárez, propietario de “Carnicería Ariel”, ubicada en Laprida y Mar del Plata, Barrio Herrera El Alto, denunció el robo de aproximadamente $2.000.000 de su vivienda y local comercial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según relató Suárez, tras cerrar el comercio se dirigió a su habitación para contar el dinero recaudado, el cual se encontraba guardado en una riñonera sobre un ropero, y constató el faltante del efectivo, distribuido en billetes de 10.000 y 20.000 pesos.

En la causa interviene el fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispondrá la realización de acta de inspección, croquis y el relevamiento de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.