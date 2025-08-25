Investigan el robo de $2 millones en efectivo de una carnicería de Las Termas

El propietario denunció el faltante del dinero que se encontraba tanto en su su vivienda como en el comercio.
En la jornada de ayer, Ariel Antonio Suárez, propietario de “Carnicería Ariel”, ubicada en Laprida y Mar del Plata, Barrio Herrera El Alto, denunció el robo de aproximadamente $2.000.000 de su vivienda y local comercial.
Según relató Suárez, tras cerrar el comercio se dirigió a su habitación para contar el dinero recaudado, el cual se encontraba guardado en una riñonera sobre un ropero, y constató el faltante del efectivo, distribuido en billetes de 10.000 y 20.000 pesos.
En la causa interviene el fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispondrá la realización de acta de inspección, croquis y el relevamiento de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.