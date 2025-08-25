Ingresar
Espectaculos

Eros Ramazzotti lanzó “Mi día preferido” y anunció gira mundial con parada en Argentina

Con un mensaje de amor y renacimiento, el artista italiano vuelve a los escenarios. Argentina ya tiene fecha confirmada.

Hoy 09:09

Después de tres años de su último disco, Eros Ramazzotti comienza una nueva etapa en su carrea. El cantante italiano anunció su tour “Una historia importante World Tur” y una nueva canción, “Mi día preferido” (Il mio giorno preferito) que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

El tema fue compuesto por Eros junto a Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA, en versión italiana y española. Una pieza pop que confirma una vez más la capacidad del artista para renovarse. “Entre la soledad y el deseo de evasión, Mi día preferido es un renacimiento emocional que transforma lo ordinario en algo especial, hablando al corazón sin perder el contacto con el presente”, destacó en un mensaje su sello discográfico.

El video fue dirigido por Giacomo Triglia, es un mosaico de rostros, gestos y miradas que cuentan la música de Eros a través de un entramado de emociones diversas vividas mientras la música fluye en los auriculares. Cada uno inmerso en su propio silencio y en su propia historia, y, sin embargo, parte de una misma respiración.

Con más de 80 millones de discos vendidos y 5 mil millones de reproducciones a nivel mundial, Eros Ramazzotti sigue sorprendiendo con la fuerza y la energía de más de 40 años de éxitos internacionales.

17 OCTUBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - World Tour Gala Première

18 OCTUBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - World Tour Gala Première

14 FEBRERO 2026 – PARIS, ACCOR ARENA

16 FEBRERO 2026 – STRASBOURG, ZENITH

18 FEBRERO 2026 – NICE, PALAIS NIKAIA

22 FEBRERO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

23 FEBRERO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL

25 FEBRERO 2026 – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE

28 FEBRERO 2026 – HAMBURG, BARCLAYS ARENA

2 MARZO 2026 – BERLIN, UBER ARENA

4 MARZO 2026 – COPENHAGEN, ROYAL ARENA

6 MARZO 2026 – OSLO, UNITY ARENA

8 MARZO 2026 – GOTHENBURG, SCANDINAVIUM

12 MARZO 2026 – OBERHAUSEN, RUDOLF WEBER-ARENA

16 MARZO 2026 – ZURICH, HALLENSTADION

20 MARZO 2026 – FRANKFURT, FESTHALLE

22 MARZO 2026 – STUTTGART, HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE

24 MARZO 2026 – GENEVA, ARENA GENEVE

27 MARZO 2026 – LYON, LDLC ARENA

29 MARZO 2026 – TOULON, ZENITH

6 ABRIL 2026 – KAUNAS, ŽALGIRIO ARENA

8 ABRIL 2026 – KRAKOW, TAURON ARENA KRAKOW

10 ABRIL 2026 – PRAGUE, 02 ARENA

13 ABRIL 2026 – WIEN, WIENER STADTHALLE D

16 ABRIL 2026 – BRATISLAVA, TIPOS ARENA

19 ABRIL 2026 – BUDAPEST, MVM DOME

22 ABRIL 2026 – BUCHAREST, LAMINOR ARENA

24 ABRIL 2026 – SOFIA, ARENA 8888

26 ABRIL 2026 – BELGRADE, BELGRADE ARENA

28 ABRIL 2026 – ZAGREB, ARENA ZAGREB

2 MAYO 2026 – BARCELONA, PALAU SANT JORDI

4 MAYO 2026 – MADRID, MOVISTAR ARENA

6 MAYO 2026 – LISBOA, MEO ARENA

6 JUNIO 2026 – UDINE, BLUENERGY STADIUM

9 JUNIO 2026 – MILANO, STADIO SAN SIRO

13 JUNIO 2026 – NAPOLI, STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

16 JUNIO 2026 – ROMA, STADIO OLIMPICO

20 JUNIO 2026 – MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO

23 JUNIO 2026 – BARI, STADIO SAN NICOLA

27 JUNIO 2026 – TORINO, ALLIANZ STADIUM

16 OCTUBRE 2026 – TORONTO, COCA-COLA COLISEUM

18 OCTUBRE 2026 – MONTREAL, PLACE BELL

22 OCTUBRE 2026 – BOSTON, BOCH CENTER WANG THEATRE

24 OCTUBRE 2026 – NEW YORK, THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN

28 OCTUBRE 2026 – CHICAGO, ROSEMONT THEATRE

31 OCTUBRE 2026 – MIAMI, KASEYA CENTER

4 NOVIEMBRE 2026 – HOUSTON, SMART FINANCIAL CENTRE

7 NOVIEMBRE 2026 – LOS ANGELES, YOUTUBE THEATER

10 NOVIEMBRE 2026 – MONTERREY, ARENA MONTERREY

12 NOVIEMBRE 2026 – GUADALAJARA, ARENA GUADALAJARA

14 NOVEMBRE 2026 – MEXICO DF, ARENA CDMX

18 NOVIEMBRE 2026 – SAN JOSÈ, ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

21 NOVIEMBRE 2026 – BOGOTA, MOVISTAR ARENA

24 NOVIEMBRE 2026 – LIMA, ARENA 1

26 NOVIEMBRE 2026 – SANTIAGO, MOVISTAR ARENA

28 NOVIEMBRE 2026 – BUENOS AIRES, MOVISTAR ARENA

30 NOVIEMBRE 2026 – SÃO PAULO, VIBRA SÃO PAULO

