Eros Ramazzotti lanzó “Mi día preferido” y anunció gira mundial con parada en Argentina

Con un mensaje de amor y renacimiento, el artista italiano vuelve a los escenarios. Argentina ya tiene fecha confirmada.
Después de tres años de su último disco, Eros Ramazzotti comienza una nueva etapa en su carrea. El cantante italiano anunció su tour “Una historia importante World Tur” y una nueva canción, “Mi día preferido” (Il mio giorno preferito) que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.
El tema fue compuesto por Eros junto a Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA, en versión italiana y española. Una pieza pop que confirma una vez más la capacidad del artista para renovarse. “Entre la soledad y el deseo de evasión, Mi día preferido es un renacimiento emocional que transforma lo ordinario en algo especial, hablando al corazón sin perder el contacto con el presente”, destacó en un mensaje su sello discográfico.
El video fue dirigido por Giacomo Triglia, es un mosaico de rostros, gestos y miradas que cuentan la música de Eros a través de un entramado de emociones diversas vividas mientras la música fluye en los auriculares. Cada uno inmerso en su propio silencio y en su propia historia, y, sin embargo, parte de una misma respiración.
Con más de 80 millones de discos vendidos y 5 mil millones de reproducciones a nivel mundial, Eros Ramazzotti sigue sorprendiendo con la fuerza y la energía de más de 40 años de éxitos internacionales.
17 OCTUBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - World Tour Gala Première
18 OCTUBRE 2025 – AMSTERDAM, ZIGGO DOME - Symphonica in Rosso - World Tour Gala Première
14 FEBRERO 2026 – PARIS, ACCOR ARENA
16 FEBRERO 2026 – STRASBOURG, ZENITH
18 FEBRERO 2026 – NICE, PALAIS NIKAIA
22 FEBRERO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL
23 FEBRERO 2026 – BRUXELLES, FOREST NATIONAL
25 FEBRERO 2026 – MUNCHEN, OLYMPIAHALLE
28 FEBRERO 2026 – HAMBURG, BARCLAYS ARENA
2 MARZO 2026 – BERLIN, UBER ARENA
4 MARZO 2026 – COPENHAGEN, ROYAL ARENA
6 MARZO 2026 – OSLO, UNITY ARENA
8 MARZO 2026 – GOTHENBURG, SCANDINAVIUM
12 MARZO 2026 – OBERHAUSEN, RUDOLF WEBER-ARENA
16 MARZO 2026 – ZURICH, HALLENSTADION
20 MARZO 2026 – FRANKFURT, FESTHALLE
22 MARZO 2026 – STUTTGART, HANNS-MARTIN-SCHLEYER-HALLE
24 MARZO 2026 – GENEVA, ARENA GENEVE
27 MARZO 2026 – LYON, LDLC ARENA
29 MARZO 2026 – TOULON, ZENITH
6 ABRIL 2026 – KAUNAS, ŽALGIRIO ARENA
8 ABRIL 2026 – KRAKOW, TAURON ARENA KRAKOW
10 ABRIL 2026 – PRAGUE, 02 ARENA
13 ABRIL 2026 – WIEN, WIENER STADTHALLE D
16 ABRIL 2026 – BRATISLAVA, TIPOS ARENA
19 ABRIL 2026 – BUDAPEST, MVM DOME
22 ABRIL 2026 – BUCHAREST, LAMINOR ARENA
24 ABRIL 2026 – SOFIA, ARENA 8888
26 ABRIL 2026 – BELGRADE, BELGRADE ARENA
28 ABRIL 2026 – ZAGREB, ARENA ZAGREB
2 MAYO 2026 – BARCELONA, PALAU SANT JORDI
4 MAYO 2026 – MADRID, MOVISTAR ARENA
6 MAYO 2026 – LISBOA, MEO ARENA
6 JUNIO 2026 – UDINE, BLUENERGY STADIUM
9 JUNIO 2026 – MILANO, STADIO SAN SIRO
13 JUNIO 2026 – NAPOLI, STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA
16 JUNIO 2026 – ROMA, STADIO OLIMPICO
20 JUNIO 2026 – MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO
23 JUNIO 2026 – BARI, STADIO SAN NICOLA
27 JUNIO 2026 – TORINO, ALLIANZ STADIUM
16 OCTUBRE 2026 – TORONTO, COCA-COLA COLISEUM
18 OCTUBRE 2026 – MONTREAL, PLACE BELL
22 OCTUBRE 2026 – BOSTON, BOCH CENTER WANG THEATRE
24 OCTUBRE 2026 – NEW YORK, THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN
28 OCTUBRE 2026 – CHICAGO, ROSEMONT THEATRE
31 OCTUBRE 2026 – MIAMI, KASEYA CENTER
4 NOVIEMBRE 2026 – HOUSTON, SMART FINANCIAL CENTRE
7 NOVIEMBRE 2026 – LOS ANGELES, YOUTUBE THEATER
10 NOVIEMBRE 2026 – MONTERREY, ARENA MONTERREY
12 NOVIEMBRE 2026 – GUADALAJARA, ARENA GUADALAJARA
14 NOVEMBRE 2026 – MEXICO DF, ARENA CDMX
18 NOVIEMBRE 2026 – SAN JOSÈ, ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA
21 NOVIEMBRE 2026 – BOGOTA, MOVISTAR ARENA
24 NOVIEMBRE 2026 – LIMA, ARENA 1
26 NOVIEMBRE 2026 – SANTIAGO, MOVISTAR ARENA
28 NOVIEMBRE 2026 – BUENOS AIRES, MOVISTAR ARENA
30 NOVIEMBRE 2026 – SÃO PAULO, VIBRA SÃO PAULO