Martín Menem defendió a Lule y Karina Milei por los audios: “Pongo las manos en el fuego por ellos”

El presidente de Diputados calificó la filtración como una “maniobra política” contra el Gobierno en plena campaña.

Hoy 09:21

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo sobre el escándalo de las presuntas coimas en el Gobierno desatado tras la difusión de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo:Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei”.

En los audios Spagnuolo involucró en presuntos hechos de corrupción a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su estrecho colaborador, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, primo del titular de la Cámara Baja.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que se trata de una “monumental operación”. Planteó que se trata de una “maniobra” que se concretó previo a las elecciones bonaerenses.

