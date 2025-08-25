Una odontóloga advierte: “Enjuagarte con agua después del cepillado elimina los beneficios del dentífrico”

Janira Sánchez explicó por qué esa costumbre arruina el efecto del flúor y qué deberías hacer después de cepillarte.

Hoy 09:33

¿Te lavaste los dientes y enseguida te enjuagaste la boca con agua? Según la odontóloga Janira Sánchez, ese gesto tan automático puede ir contra tu salud bucal sin que te des cuenta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su cuenta de Instagram, la especialista fue tajante: “Enjuagarte con agua después de cepillarte los dientes es como tirar por el desagüe todos los beneficios”. El motivo es simple pero clave: el agua elimina el flúor que deja la pasta dental, un componente fundamental para prevenir caries y fortalecer el esmalte.

El flúor es el gran aliado de la higiene bucal. Cuando te cepillás los dientes, este mineral se deposita sobre la superficie dental y ayuda a protegerla de las bacterias y los ácidos que provocan caries. Pero si apenas terminás de cepillarte te enjuagás con agua, el flúor se va junto con la espuma, y la protección desaparece.

Sánchez comparó este error con lo que pasa en el cuidado de la piel: “Si te enjuagás con agua después de aplicar un producto, eliminás todos los principios activos que deberían quedarse actuando”. Por eso, la odontóloga confesó que este fue el hábito que más le costó dejar en su rutina diaria.

La recomendación de la experta es clara: evitá el agua y optá por un enjuague bucal con alto contenido de flúor. De esa manera, no solo mantenés la boca protegida, sino que también sumás un toque refrescante y potenciás el efecto de la pasta dental.

El objetivo es simple: que el flúor permanezca el mayor tiempo posible en contacto con los dientes para que cumpla su función. Así, tu higiene bucal será mucho más efectiva y tus dientes estarán mejor cuidados.

Cepillarse los dientes no solo previene caries y enfermedades en la boca. La salud bucodental también influye en el bienestar general, especialmente en el sistema cardiovascular. Por eso, pequeños cambios en la rutina pueden marcar una gran diferencia.

La próxima vez que termines de lavarte los dientes, pensalo dos veces antes de enjuagarte con agua. Tu sonrisa te lo va a agradecer.