La fruta llena de vitamina C que merece un lugar en tu casa

Uno solo cubre y supera el requerimiento diario recomendado. Cuáles son sus beneficios para la salud y por qué es un snack ideal para la merienda.

Hoy 11:05

Puede que las manzanas y las bananas sean algunas de las frutas favoritas. Pero los expertos en nutrición dicen que los kiwis merecen un lugar en tu casa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estas frutas marrones y peludas de pulpa verde, amarilla o incluso roja están repletas de nutrientes beneficiosos como fibra y vitamina C.

“Los kiwis están de moda, y con razón”, dijo Judy Simon, dietista clínica del Centro Médico de la Universidad de Washington, en Seattle.

Los kiwis contienen una impresionante variedad de nutrientes. Una fruta de tamaño mediano ofrece poco más de dos gramos de fibra y tan solo 48 calorías. La piel es especialmente rica en fibra.

La fibra ralentiza la digestión, lo que ayuda a prevenir los picos de azúcar en sangre, dijo Amy Ellis, dietista y profesora asociada de nutrición de la Universidad de Alabama. Con el tiempo, estos picos pueden aumentar el riesgo de diabetes de tipo 2.

La fibra también se une al colesterol “malo”, o LDL, en el intestino, y ayuda a eliminarlo del organismo, dijo Simon. El exceso de LDL puede provocar una acumulación de placa en las arterias, lo que aumenta el riesgo de infarto al miocardio y accidente cerebrovascular.

En cuanto a la vitamina C, los cítricos “acaparan toda la atención”, dijo Danielle Davis, dietista especializada en salud intestinal de NYC Health + Hospitals / Bellevue. Pero un kiwi contiene 56 miligramos de este nutriente. Esto es más de lo que obtendrías de una clementina o media toronja, y el 62 por ciento de la recomendación diaria de vitamina C para los hombres y el 75 por ciento de la recomendación diaria para las mujeres.

La vitamina C, que el cuerpo no puede producir por sí mismo, refuerza el sistema inmunitario y desempeña un papel importante en la cicatrización de heridas. También ayuda al organismo a absorber el hierro de alimentos como las verduras de hoja verde, dijo Davis.

Un kiwi contiene unos 150 miligramos de potasio, una “buena cantidad”, dijo Simon. (Una banana tiene unos 400 miligramos.) El potasio ayuda a prevenir la hipertensión arterial, lo que contrarresta los efectos de un exceso de sodio, dijo Davis. Los kiwis también tienen grasas insaturadas beneficiosas, que pueden ayudarte a absorber algunas vitaminas liposolubles que contienen, como las vitaminas A y E, dijo Simon.

Son “densos en nutrientes, saciantes y deliciosos”, añadió Simon, lo que los convierte en el snack o merienda perfecta.