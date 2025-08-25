Ingresar
Quimsa puso en marcha la pretemporada para afrontar la Liga Nacional y la Liga Sudamericana

El plantel fusionado comenzó a trabajar este lunes en el estadio Ciudad de cara al arranque de la competencia oficial.

Hoy 11:21

La Asociación Atlética Quimsa comenzó este lunes su preparación para la temporada 2025/26, en la que afrontará la Liga Nacional de Básquet y la Liga Sudamericana

El primer entrenamiento se realizó en el Estadio Ciudad, bajo las órdenes del entrenador Leandro Ramella y con la presencia del presidente Gerardo Montenegro y el mánager Diego LoGrippo.

El plantel inicial estuvo integrado por Diego Figueredo, Tomás Cavallero, Matías Solanas, Leonardo Lema, Sebastián Orresta, Diego Collomb, Nicolás Romano y varios jóvenes de la Liga de Desarrollo, quienes suman experiencia junto al equipo mayor. En los próximos días se incorporarán los extranjeros Brandon Robinson y Jerome Meyinsse, piezas claves para la rotación.

Con objetivos importantes en el plano nacional e internacional, la Fusión busca llegar en óptimas condiciones al inicio de las competencias y ratificar su protagonismo en el básquet argentino y sudamericano.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

