Caputo reconoció que la suba de tasas afecta la economía, pero promete que “la recuperación será rápida”

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció este lunes que la suba de las tasas de interés puede afectar el nivel de actividad en el corto plazo. Sin embargo, aseguró que se trata de una situación transitoria que se corregirá luego de las elecciones legislativas de octubre, a partir de una posible victoria del oficialismo que mejore la percepción de riesgo político.

“El alto riesgo político que hoy asigna el mercado, dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso, va a colapsar pronto”, sostuvo Caputo en un extenso posteo en X. Según explicó, ese cambio de clima esperado hará que “las tasas vuelvan al nivel al que a todos nos gustaría verlas”.

El mensaje fue una respuesta al economista Fernando Marull, que había puesto en discusión si una suba de tasas en pesos podía generar una recesión. Marull argumentó que, dado el bajo nivel de crédito en la economía argentina y la alta preponderancia del capital propio, el impacto de la tasa sería menor frente al efecto expansivo del tipo de cambio real.

En respuesta al analista, Caputo, primero, defendió que las tasas actuales son “endógenas”, es decir, determinadas por el mercado a partir de la política monetaria del Gobierno. “Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente lo que las hace así”, argumentó, y señaló que no es posible controlar simultáneamente cantidades y precios (tasas).

Luego, refutó la idea de que las tasas estuvieran artificialmente elevadas: “Nadie regala plata (...). Si las tasas estuvieran ‘ridículamente’ altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps, y por lo tanto las tasas bajarían”, planteó

Sobre el final de su explicación, Caputo admitió que un período prolongado de tasas altas sí podría afectar negativamente la economía real.

Al respecto, advirtió: “Una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo sí te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión”.

La afirmación del jefe de Economía marca un reconocimiento explícito del posible costo que puede tener la estrategia actual para contener el dólar y la inflación, que en las últimas semanas derivó tasas anuales cercanas al 70% para renovar deuda en pesos.

En las últimas licitaciones, el Tesoro emitió letras capitalizables a un mes a niveles que más que triplican las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central.

La lógica detrás de esta política es clara: mantener tasas elevadas para sostener el atractivo de las colocaciones en pesos y contener la presión sobre el dólar. Es decir, apuntalar el “carry trade” en un contexto de volatilidad política y financiera.

Más allá de que los intereses por letras capitalizables no figuran como gasto en las cuentas públicas, la carga financiera que representan es creciente. Y si bien el Gobierno venía mostrando superávit financiero en la primera parte del año, esa tendencia se revirtió en julio. En términos fiscales, los intereses pagados por estas colocaciones podrían terminar generando un déficit superior al que aparece en los informes oficiales.

A eso se suma el posible impacto macroeconómico: tasas reales por encima del 15% no solo encarecen el financiamiento para el sector privado, sino que también pueden provocar efectos contractivos en la cadena de pagos y el sistema financiero.

Caputo minimizó ese riesgo, al menos en el horizonte cercano. Aseguró que la suba de tasas será “transitoria” y condicionada por el calendario electoral.

“Creemos que esta suba va a ser transitoria porque las elecciones serán muy favorables para La Libertad Avanza. Podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones”, consideró.