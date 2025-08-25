Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 22º
X
País

Caen las acciones argentinas en el exterior en medio del escándalo por los audios

Los analistas lo adjudican a la difícil situación que está atravesando el Gobierno.

Hoy 12:43

Los activos argentinos arrancaron este lunes con fuertes bajas en un contexto marcado por el escándalo alrededor de la difusión de audios adjudicados al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos sobornos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la apertura de la jornada en Wall Street, los ADR de compañías argentinas exhiben una marcada tendencia bajista. Los bancos están entre los más golpeados. Entre las caídas más pronunciadas se destaca Grupo Supervielle, que retrocede 4,72%.

Otro de los movimientos relevantes es el de BBVA Argentina, que cede 3,84%, mientras que Banco Macro también se alinea con la baja del sector financiero al perder 3,46%.

En paralelo, Grupo Financiero Galicia, uno de los ADR de mayor volumen de operaciones, baja 3,58%, en línea con la presión generalizada sobre los activos bancarios argentinos.

Las energéticas tampoco quedan al margen del retroceso. Pampa Energía cae 2,68%, mientras que Transportadora de Gas del Norte cede 2,48%. A su vez, Central Puerto anota una baja de 3,63% y Edenor, de 3,16%.

En tanto, Mercado Libre, la compañía de mayor capitalización entre los ADR argentinos, registra una pérdida más moderada del 1,01%. La empresa tiene menor exposición local por sus negocios en otros países. Otras compañías industriales y agropecuarias también operan en rojo: Cresud baja 3,75%, Bioceres Crop 2,73% y Loma Negra 0,88%. En este contexto, el mercado muestra una clara aversión al riesgo en el arranque de la rueda, lo que anticipa una jornada volátil para las empresas argentinas listadas en Nueva York.

TEMAS Crisis económica

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  5. 5. Tras el mal trago copero, Central Córdoba quiere recuperar la sonrisa visitando a Belgrano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT