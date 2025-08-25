El dólar oficial subió $35 y cerró a $1370: caen las acciones y los bonos

En la primera rueda de la semana, la divisa operó en alza, mientras los papeles de las principales firmas locales muestran números rojos. El riesgo país se ubica por encima de los 720 puntos.

Las acciones argentinas que operan en Wall Street caen hasta 9% y los bonos descienden casi 2%. En tanto, en el merado local, el índice Merval en pesos baja 3,5%. Por su parte, el dólar oficial subió $35 contra el cierre del viernes y cerró a $1370.

El dólar blue también sube $15 y opera a $1365, mientras el MEP se ubica a $1356,96 y el CLL a $1362,35. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 720 puntos.

Cerca de las 17, la caída de los ADR’s argentinos está liderada por los papeles de Banco Supervielle (-9,8%); Banco Macro (-8,4%) y Edenor (-8%). Le siguen BBVA (-7,3%); ADR Central Puerto (-7%); Grupo Financiero Galicia (-6,4%); Pampa Energía (-6,3%) y Transportadora Gas del Sur (-6%).

Los analistas sostienen que el comportamiento puede estar relacionado con que este lunes el Tesoro dará a conocer las condiciones de la licitación de deuda, que se realizará el miércoles.

Esta semana, el Gobierno afrontaba vencimientos por $14 billones, y este lunes, antes de conocer los detalles de la licitación, el Tesoro avisó que canjeará títulos al Banco Central, a precio de mercado, por casi $4,5 billones.

La operación, publicada en el Boletín Oficial, apunta a descomprimir en parte las necesidades del Tesoro de cara a la renovación de deuda. Para la licitación del miércoles quedarán unos $9,5 millones.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvieron que la atención del mercado pasará ahora por la última licitación de agosto. “En un contexto en el que el Banco Central habría intervenido activamente para sostener la deuda en pesos, mientras los rendimientos permanecen en niveles récord reflejando la persistente tensión en las curvas en moneda local”, indicaron en su reporte diario.

En medio de la tensión de en los mercados, la consultora considera que será clave seguir de cerca la evolución del dólar debido a que la subasta podría influir en el nivel de tasas y, en consecuencia, en la divisa.

Con este panorama, detallaron, también será importante ver qué impacto tiene en los (bonos) globales el frente político. Los analistas plantearon que el oficialismo atravesará una semana complicada en la Cámara de Diputados: mientras que avanzan las investigaciones judiciales en torno a denuncias recientes que ponen en la mira a Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, la oposición impulsó pedidos de informes al Ejecutivo por la interpelación de funcionarios clave y la propuesta de conformar una comisión investigadora con amplias facultades.

Los especialistas de Outlier mencionaron que el mercado sigue atento la previa a las elecciones legislativas. “La percepción es que la economía y la administración Milei llegan a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, una elección local que el propio Poder Ejecutivo decidió nacionalizar, mucho más desarmados de lo que podría preverse hace poco más de un mes”.

En ese sentido, puntualizaron que el escenario está dominado por un “dólar por encima de $1300 a pesar de tasas nominales y reales elevadas; datos de actividad oficiales en retroceso y primarios que marcan una profundización en los meses subsiguientes; suba de morosidad en las familias y señales de mayor tensión en la cadena de pagos, caída de confianza al consumidor, perdida de apoyo legislativo con los consiguientes traspiés en el Congreso”, sostienen.