Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 22º
X
Locales

El municipio intensifica los trabajos de nivelación y acondicionamiento de calles en los barrios San Fernando y Paraíso

Estas acciones sirven para mantener en buen estado la infraestructura vial, beneficiando a los vecinos de la ciudad.

Hoy 12:44

A través de la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda avanza con trabajos de nivelación y acondicionamiento de calles en los sectores comprendidos entre los barrios San Fernando y Paraíso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los mismos se enmarcan dentro del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” que tiene el objetivo de optimizar la transitabilidad y la seguridad vial de los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

A través de estas acciones se busca seguir trabajando para mantener en buen estado la infraestructura vial, beneficiando a los vecinos de la ciudad de La Banda y dando respuesta a los pedidos de los mismos.

En esta oportunidad, los trabajos de reacondicionamiento se realizaron en calle 2 entre 1 y 5 del barrio San Fernando y calle 9 del barrio Paraíso, desde el área se indicó que similares tareas continuarán en ejecución en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  5. 5. Tras el mal trago copero, Central Córdoba quiere recuperar la sonrisa visitando a Belgrano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT