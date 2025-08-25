El municipio intensifica los trabajos de nivelación y acondicionamiento de calles en los barrios San Fernando y Paraíso

Estas acciones sirven para mantener en buen estado la infraestructura vial, beneficiando a los vecinos de la ciudad.

Hoy 12:44

A través de la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda avanza con trabajos de nivelación y acondicionamiento de calles en los sectores comprendidos entre los barrios San Fernando y Paraíso.

Los mismos se enmarcan dentro del “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” que tiene el objetivo de optimizar la transitabilidad y la seguridad vial de los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

A través de estas acciones se busca seguir trabajando para mantener en buen estado la infraestructura vial, beneficiando a los vecinos de la ciudad de La Banda y dando respuesta a los pedidos de los mismos.

En esta oportunidad, los trabajos de reacondicionamiento se realizaron en calle 2 entre 1 y 5 del barrio San Fernando y calle 9 del barrio Paraíso, desde el área se indicó que similares tareas continuarán en ejecución en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.