Fuerte crecimiento de los alimentos argentinos en el mundo: las exportaciones subieron más del 50%

Con el sello oficial como respaldo, los productos nacionales ganan terreno en los mercados internacionales.

Hoy 13:30

Las exportaciones argentinas que cuentan con el “Sello Alimentos Argentinos (AA), una elección natural” registraron entre enero y junio de 2025 un crecimiento interanual del 52,63% en valor y del 36,82% en volumen, alcanzando los US$573,25 millones y las 301,76 mil toneladas, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía de la Nación.

Los datos provienen del último informe de la Dirección Nacional de Alimentos de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, que además subrayó la evolución positiva respecto de 2023, con un aumento del 19,24% en valor FOB y del 17,46% en volumen total exportado.

Este desempeño reafirma el posicionamiento internacional de los alimentos argentinos certificados por su calidad trazabilidad y origen.

El crecimiento registrado en el primer semestre se explica en gran parte por la incorporación de nuevas empresas y productos a esta herramienta de certificación oficial.

Actualmente, más de 4500 productos cuentan con el Sello AA, otorgado a partir del cumplimiento de 54 Protocolos de calidad oficializados que garantizan la excelencia de los alimentos y potencian el desarrollo de las economías regionales. Las empresas beneficiadas son auditadas periódicamente por certificadoras privadas para asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos.

Entre los principales productos exportados con el Sello durante los primeros seis meses del año, destacan el maní y la pasta de maní, que generaron US$161,12 millones, equivalentes al 28,11% del total; la carne bovina enfriada y envasada al vacío, con 140,79 millones (24,56%); y los productos de papa prefritos y congelados, con 131,71 millones (22,98%).

Otros productos significativos fueron peras frescas (31,32 millones, 5,46%), mosto concentrado de uva (26,85 millones, 4,68%) y calamar (26,73 millones, 4,66%). Entre estos, las peras frescas registraron el mayor crecimiento interanual, con un salto del 439,72%, pasando de 5,80 millones a 31,32 millones de dólares.

El impulso de las exportaciones también se reflejó en la diversificación de los mercados internacionales. Los seis principales países de destino concentraron casi el 59% del valor exportado: Brasil (20,37%), Países Bajos (11,49%), Alemania (8,47%), Chile (7,46%), Estados Unidos (6,76%) y Reino Unido (4,41%).

El Sello AA se consolida así como un signo de calidad que certifica el cumplimiento de estándares en producto, procesos de producción y origen nacional. Su crecimiento no solo fortalece la imagen internacional de los alimentos argentinos, sino que también contribuye al desarrollo de las economías regionales y al posicionamiento estratégico del país en los mercados más exigentes.