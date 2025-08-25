Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 25º
X
Locales

Se realizó una jornada de vacunación en el jardín "Caritas" del barrio Villa Rosita

Con el objetivo de garantizar el acceso a la prevención y el cuidado integral de la salud en la primera infancia.

Hoy 13:40
La Banda

En el marco de las políticas de prevención y promoción de la salud, personal de la sala San Javier llevó a cabo una jornada de vacunación en el Jardín de Infantes "Caritas" N° 65 del barrio Villa Rosita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad estuvo destinada a completar el calendario nacional de vacunación de los niños y niñas que asisten a la institución, garantizando el acceso a la prevención y el cuidado integral de la salud en la primera infancia.

Al respecto, el secretario de Salud de la Municipalidad de La Banda, Julio César Scabuzzo, expresó: “La prevención comienza desde la infancia. Nuestro compromiso es acompañar a cada familia para que sus hijos crezcan sanos y protegidos. Cada vacuna aplicada significa un paso más hacia una comunidad más saludable”.

De esta manera, la Secretaría de Salud continúa desarrollando acciones conjuntas con instituciones educativas, en coordinación con equipos territoriales, para acercar los servicios de salud a cada sector de la ciudad.

Finalmente, se destacó que estas iniciativas responden a las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien sostiene la salud de los vecinos como un eje central de gobierno.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  5. 5. Tras el mal trago copero, Central Córdoba quiere recuperar la sonrisa visitando a Belgrano
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT