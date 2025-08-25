Se realizó una jornada de vacunación en el jardín "Caritas" del barrio Villa Rosita

Con el objetivo de garantizar el acceso a la prevención y el cuidado integral de la salud en la primera infancia.

Hoy 13:40

En el marco de las políticas de prevención y promoción de la salud, personal de la sala San Javier llevó a cabo una jornada de vacunación en el Jardín de Infantes "Caritas" N° 65 del barrio Villa Rosita.

La actividad estuvo destinada a completar el calendario nacional de vacunación de los niños y niñas que asisten a la institución, garantizando el acceso a la prevención y el cuidado integral de la salud en la primera infancia.

Al respecto, el secretario de Salud de la Municipalidad de La Banda, Julio César Scabuzzo, expresó: “La prevención comienza desde la infancia. Nuestro compromiso es acompañar a cada familia para que sus hijos crezcan sanos y protegidos. Cada vacuna aplicada significa un paso más hacia una comunidad más saludable”.

De esta manera, la Secretaría de Salud continúa desarrollando acciones conjuntas con instituciones educativas, en coordinación con equipos territoriales, para acercar los servicios de salud a cada sector de la ciudad.

Finalmente, se destacó que estas iniciativas responden a las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien sostiene la salud de los vecinos como un eje central de gobierno.